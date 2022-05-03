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Романов планирует победить и завершить карьеру Джона Джонcа

Молдавский боец Александр Романов продолжает уверенно набирать популярность и планирует драться с легендарным Джоном Джонсом, который грозится зачистить тяжелый вес UFC.
Романов планирует победить и завершить карьеру Джона Джонcа
03 мая 2022 12:21
автор: Антон Купреченков
автор фото: vk.com/archangel_michael_club

«Кинг Конг» из Молдавии продолжает уверенно побеждать. Поразительно, но Сергей Романов остается непобежденным бойцом, который смог одержать в UFC пять побед подряд и все свои поединки завершил досрочно. Сейчас он решил, что пора драться с более серьезными оппонентами и вызвал на бой экс-чемпиона организации в полутяжелом весе:

«Я слышал, что Джон Джонс хочет вернуться в игру. Это будет очень хороший бой, потому что у него тоже очень хорошая борьба, и это будет очень интересное противостояние в UFC».

В этом вызове прекрасно все, Александр Романов готов и хочет драться на подобном уровне и имеет на это право. Его победная серия действительно впечатляет, но сейчас проблема в Джоне Джонсе, легендарный боец несколько лет говорит о своем возвращении в ММА и тяжелом весе, но на деле нет ничего, а все его действия ограничиваются лишь словами.

автор фото: MMA Junkie

Джон Джонс хотел драться с Фрэнсисом Нганну и Стипе Миочичем, но появился Александр Романов, а этот бой выглядит наиболее реальным. Легендарный полутяжеловес никогда не дрался в тяжелом весе, не принимал на себя удары подобной силы. Возможно, что проверка молдавским спортсменом покажет Джонсу его фактические перспективы и планы.

автор фото: MMA Junkie

Американский боец не дрался два года. В его статистике двадцать шесть побед и одно поражение.

Александр Романов в последнем поединке задушил Чейза Шермана в первом раунде. На его счету шестнадцать побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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