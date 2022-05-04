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Из Парижа с поясом Bellator. Где смотреть поединок Бейдера и Конго

6 мая в Париже состоится турнир Bellator 280, в главном бою вечера Райан Бейдер и Чейк Конго сразятся за титул организации в тяжелом весе.
Из Парижа с поясом Bellator. Где смотреть поединок Бейдера и Конго
04 мая 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator MMA

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Интригу подогревает легендарный российский боец Федор Емельяненко, который заявлял, что может встретиться с победителем в своем прощальном поединке. Кстати, возможно, его последний бой пройдет в Нью-Йорке, но официального прямого эфира мы не посмотрим — Bellator запретил трансляцию своих турниров на территории России.

Фото: Bellator MMA

КАК СМОТРЕТЬ ТУРНИР В ОБХОД БЛОКИРОВКИ

Bellator 280 пройдет в Париже 6 мая, начало прямой трансляции в 18:30 по московскому времени.

Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

«ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

Фото: Bellator MMA

ПРОГНОЗ НА БОЙ

Францию ожидает полноценное столкновение в тяжелом весе. Свои основные победы Чейк Конго достиг в стойке, а Райан Бейдер является базовым борцом, который обладает нокаутирующей мощью, вспомним тот же поединок с Федором Емельяненко. На стороне Конго огромный опыт и родные стены, если он сможет оставаться на ногах и драться в стойке, то выйдет победителем, а Бейдер будет стараться уходить в борьбу и работать там.

источник: «Советский спорт»
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