Еще один бой на пути к титулу. Магомед Анкалаев встретится с Энтони Смитом

Российский проспект полутяжелого веса Магомед Анкалаев получил нового соперника. Им станет американец Энтони Смит, который идет на серии из трех побед подряд и занимает пятую строчку рейтинга полутяжеловесов UFC, он находится ниже Анкалаева, их поединок состоится 31 июля в рамках UFC 277. Энтони Смит – универсальный боец, обладающий нокаутирующим ударом и умеющий бороться.

Магомед Анкалаев – настоящая звезда отечественного ММА, с огромной любительской базой и большим потенциалом. Он идет на серии из восьми побед подряд и заслуживает боя за титул, но все соперники, которые стоят выше рейтингом. получили своих оппонентов и Магомеду придется драться против Смита. Матчмейкеры UFC рассматривают Анкалаева как потенциального претендента на титул и могут дать ему такой шанс уже в следующем бою, но для этого Смита нужно проходить максимально жестко и уверенно.

Фото: Союз MMA России

Энтони Смит в последнем поединке задушил Райана Спэнна во втором раунде. На его счету тридцать пять побед и шестнадцать поражений.

Магомед Анкалаев в последнем бою победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей. В его активе семнадцать побед и одно поражение.