Два бойца из команды Хабиба Нурмагомедова проведут поединки в ближайшее время

ЗУБАЙРА ТУХУГОВ
Полулегковес UFC Зубайра Тухугов может вернуться в клетку на летнем турнире в Абу-Даби, имя соперника пока неизвестно, но возможно им станет канадец Хаким Даводу, который победил россиянина раздельным решением судей два года назад.
ИСЛАМ МАХАЧЕВ
Легковес UFC Ислам Махачев продолжает добиваться поединка с Бенеилом Дариушем, но тот снова не готов:
«UFC связался со мной на прошлой неделе, спросили, смогу ли я подраться с Исламом Махачевым в июле. Хотелось бы, но я ещё не уверен в своей ноге. Сказал, что меня устроит выступить в августе или сентябре. Ислам наверняка захочет подраться в октябре в Абу-Даби – это отличная возможность для нас обоих»
Возможно, что в октябре Дариуш снова травмируется или не успеет залечить свою травму. О ситуации высказался Хабиб Нурмагомедов:
«Они говорят: «Дерись с топами», но как это сделать, если никто не хочет. Ислам, придет время, просто делай».
Ждать Бенеила Дариуша до октября Ислам Махачев точно не станет, а будет стремиться встретиться с победителем пары: Джастин Гейджи - Чарльз Оливейра.