Два бойца из команды Хабиба Нурмагомедова проведут поединки в ближайшее время

ЗУБАЙРА ТУХУГОВ

Полулегковес UFC Зубайра Тухугов может вернуться в клетку на летнем турнире в Абу-Даби, имя соперника пока неизвестно, но возможно им станет канадец Хаким Даводу, который победил россиянина раздельным решением судей два года назад.

Крепость Fight Club

ИСЛАМ МАХАЧЕВ

Легковес UFC Ислам Махачев продолжает добиваться поединка с Бенеилом Дариушем, но тот снова не готов:

«UFC связался со мной на прошлой неделе, спросили, смогу ли я подраться с Исламом Махачевым в июле. Хотелось бы, но я ещё не уверен в своей ноге. Сказал, что меня устроит выступить в августе или сентябре. Ислам наверняка захочет подраться в октябре в Абу-Даби – это отличная возможность для нас обоих»

Возможно, что в октябре Дариуш снова травмируется или не успеет залечить свою травму. О ситуации высказался Хабиб Нурмагомедов:

«Они говорят: «Дерись с топами», но как это сделать, если никто не хочет. Ислам, придет время, просто делай».

UFC

Ждать Бенеила Дариуша до октября Ислам Махачев точно не станет, а будет стремиться встретиться с победителем пары: Джастин Гейджи - Чарльз Оливейра.