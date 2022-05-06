ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Два бойца из команды Хабиба Нурмагомедова проведут поединки в ближайшее время

Ислам Махачев и Зубайра Тухугов могут вернуться в клетку UFC уже летом.
Два бойца из команды Хабиба Нурмагомедова проведут поединки в ближайшее время
06 мая 2022 08:12
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

ЗУБАЙРА ТУХУГОВ

Полулегковес UFC Зубайра Тухугов может вернуться в клетку на летнем турнире в Абу-Даби, имя соперника пока неизвестно, но возможно им станет канадец Хаким Даводу, который победил россиянина раздельным решением судей два года назад.

Крепость Fight Club

ИСЛАМ МАХАЧЕВ

Легковес UFC Ислам Махачев продолжает добиваться поединка с Бенеилом Дариушем, но тот снова не готов:

«UFC связался со мной на прошлой неделе, спросили, смогу ли я подраться с Исламом Махачевым в июле. Хотелось бы, но я ещё не уверен в своей ноге. Сказал, что меня устроит выступить в августе или сентябре. Ислам наверняка захочет подраться в октябре в Абу-Даби – это отличная возможность для нас обоих»

Возможно, что в октябре Дариуш снова травмируется или не успеет залечить свою травму. О ситуации высказался Хабиб Нурмагомедов:

«Они говорят: «Дерись с топами», но как это сделать, если никто не хочет. Ислам, придет время, просто делай».

UFC

Ждать Бенеила Дариуша до октября Ислам Махачев точно не станет, а будет стремиться встретиться с победителем пары: Джастин Гейджи - Чарльз Оливейра.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Два бойца из команды Хабиба Нурмагомедова проведут поединки в ближайшее время
Два бойца из команды Хабиба Нурмагомедова проведут поединки в ближайшее время
Ислам Махачев и Зубайра Тухугов могут вернуться в клетку UFC уже летом.
06.05.2022 08:12
ММА
автор: Антон Купреченков
Еще один бой на пути к титулу. Магомед Анкалаев встретится с Энтони Смитом
Еще один бой на пути к титулу. Магомед Анкалаев встретится с Энтони Смитом
Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев продолжает продвигаться к титулу чемпиона UFC в полутяжелом весе и получил нового соперника.
05.05.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Из Парижа с поясом Bellator. Где смотреть поединок Бейдера и Конго
Из Парижа с поясом Bellator. Где смотреть поединок Бейдера и Конго
6 мая в Париже состоится турнир Bellator 280, в главном бою вечера Райан Бейдер и Чейк Конго сразятся за титул организации в тяжелом весе.
04.05.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Петр Ян вернется в конце лета. С кем он может встретиться
Петр Ян вернется в конце лета. С кем он может встретиться
Менеджер Петра Яна заявил, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе планирует вернуться в августе или сентябре и может выступить на турнире в Абу-Даби.
03.05.2022 15:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Романов планирует победить и завершить карьеру Джона Джонcа
Романов планирует победить и завершить карьеру Джона Джонcа
Молдавский боец Александр Романов продолжает уверенно набирать популярность и планирует драться с легендарным Джоном Джонсом, который грозится зачистить тяжелый вес UFC.
03.05.2022 12:21
ММА
автор: Антон Купреченков
Питбуль всегда опасен. Кто следующий для Андрея Орловского
Питбуль всегда опасен. Кто следующий для Андрея Орловского
Андрей Орловский снова побеждает и продолжает радовать фанатов ММА, а мы составили подборку его возможных оппонентов.
02.05.2022 13:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Главное женское противостояние весны. Где смотреть поединок Мохнаткиной и Харрисон
Главное женское противостояние весны. Где смотреть поединок Мохнаткиной и Харрисон
6 мая в рамках PFL 3 Марина Мохнаткина проведет самый главный поединок в своей карьере, ей предстоит столкнуться с непобежденной Кайлой Харрисон.
02.05.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Неудержимый Орловский. Обзор турнира UFC Vegas 53
Неудержимый Орловский. Обзор турнира UFC Vegas 53
В США состоялся очередной турнир UFC, в главном бою вечера Марлон Вера победил Роба Фонта единогласным решением судей
01.05.2022 11:43
ММА
автор: Антон Купреченков
Оливейра, Джоджуа, Мохнаткина и Ковалев. Главные события ММА и бокса в мае
Оливейра, Джоджуа, Мохнаткина и Ковалев. Главные события ММА и бокса в мае
Май подарит нам множество захватывающих поединков. «Советский спорт» подробно расскажет о главных бойцовских событиях месяца.
01.05.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
На ММА сегодня нарядов не прислали. Что происходит в отечественных смешанных единоборствах
На ММА сегодня нарядов не прислали. Что происходит в отечественных смешанных единоборствах
Поп-ММА все больше перебивает классическое ММА в России. Новые тенденции не вызывают позитива. В данном материале мы поговорим о интересах потенциальной аудитории.
30.04.2022 12:26
ММА
автор: Антон Купреченков
Ну что, «Спартак» доволен? Как Тедеско проиграл в Глазго путевку в финал Лиги Европы
«Глазго Рейнджерс» выиграл ответный матч полуфинала ЛЕ у «Лейпцига» (3:1) и оставил команду Доменико Тедеско без финала, в котором шотландцам будет противостоять «Айнтрахт».
28-й тур РПЛ с «бронзовым» матчем ЦСКА — «Сочи»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 - 8 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать восьмом туре.
Как дела у сборных России по хоккею? Взрослые победили молодежку в Питере
В матче открытия Liga Stavok St. Petersburg Cup команда Сергея Зубова выиграла у молодежной сборной со счетом 4:2.
Мекрюкова берется за винтовку! Зачем одна из лучших молодых лыжниц России перешла в биатлон
Бронзовый призер молодежного ЧМ-2022 по лыжным гонкам Наталья Мекрюкова решила сменить вид спорта.
От 0 до 1000! Цифры уникального матча «Реал» — «Манчестер Сити»
Придя в себя после ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ман Сити» (3:1ОТ), мы собрали самую интересную статистику матча, который останется в истории футбола на века.
«Фарт «Реала» — это что-то мистическое». Мостовой — о выходе королевского клуба в финал ЛЧ
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» (3:4, 3:1ОТ).
От Ковалева до Малкина: россияне со 100+ очками в Кубке Стэнли
Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по очкам, набранным в матчах плей-офф НХЛ. У обоих — по 176, но форвард «Питтсбурга» потратил на это достижение меньше игр. «Плеймейкер» вспоминает наших главных бомбардиров Кубка Стэнли.
Пока Трусова мечтает о пятерных, Малинин прыгает 4,5! Как сын наших эмигрантов заткнул за пояс самого Ханю
17-летний американец Илья Малинин первым в истории приземлил полностью докрученный аксель в четыре с половиной оборота.
«Ман Сити» — это «Спартак»? «Реал» — это чертова шутка? Бурные комментарии после «чуда в Мадриде»
Невероятная победа «Реала» над «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:4 и 3:1ОТ) не дает покоя болельщикам и специалистам.
Не злите русских «сухарями»! Как Капризов разразился тремя голами, а Кучеров — тремя очками (видео)
«Миннесота» и «Тампа» после проигранных всухую стартовых поединков первого раунда плей-офф НХЛ взяли убедительные реванши соответственно у «Сен-Луиса» (6:2) и «Торонто» (5:3), а Кирилл Капризов и Никита Кучеров блеснули в этих встречах яркой и результативной игрой.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика