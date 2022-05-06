Его душил Хабиб. Но теперь все начинается заново

– Я могу сказать, что это будет очень крутой бой. Мне нравится манера Гейджи. Он любит рубиться в стойке, но является хорошим борцом. Да, с Хабибом Нурмагомедовым он не смог остаться на ногах и ожидаемо был задушен, но тейкдаун Оливейры не сравнится с проходами Хабиба, это небо и земля.

Несмотря на все, я считаю, что у Джастина Гейджи есть хороший шанс на победу, ведь он настоящий нокаутер и его удар остается пушечным в любом раунде. Мы толком не видели грэпплинга Гейджи, он вольник и мне кажется, что там он не чувствует себя идеально, понятно, что он знает базовые моменты, но Оливейра на голову выше в этом компоненте, если Джастин сможет оставаться в стойке, то может победить, но если Чарльз Оливейра начнет его валять, то засамбитит и сохранит титул.

Фото: UFC

Джастин Гейджи в последнем поединке одержал победу над Майклом Чендлером единогласным решением судей. На его счету двадцать три победы и три поражения.

Чарльз Оливейра в последнем бою задушил Дастина Порье в третьем раунде. В его активе тридцать две победы и восемь поражений.