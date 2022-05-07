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Тони Фергюсон недоволен финансовой политикой UFC, но уходить не планирует

Легковес UFC Тони Фергюсон давно не давал интервью и не выходил на связь, но на пресс-конференции перед UFC 274 он решил прервать молчание.
Тони Фергюсон недоволен финансовой политикой UFC, но уходить не планирует
07 мая 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: MMA Junkie

– Майкл Чендлер любимчик Даны Уайта, я чертовски серьезно отношусь к предстоящему поединку и намерен надрать ему задницу. К некоторым бойцам UFC весьма странно относятся, я долго хранил молчание, но настало время его прервать, все бойцы, которые чувствуют подобное отношение. должны об этом говорить.

Если быть честным, то считаю, что нам не доплачивают. Я просил Дану Уайта о проведении поединка по правилам бокса, но он ответил категорическим отказом, но я не понимаю такого положения вещей… Я профессиональный спортсмен и хочу попробовать себя в других направлениях.

Мне не хочется делать ничего плохого, просто желаю зарабатывать больше денег для своей семьи. Был момент, что я попал в аварию и получил травму, меня лишили временного титула чемпиона UFC. Я не подавал в суд, но мог это сделать. Организация относится к разным бойцам по-разному, но я остаюсь в UFC и буду продолжать тут драться, надеюсь, что это оценят.

Фото: MMA Junkie

Тони Фергюсон и Майкл Чендлер проведут поединок на турнире UFC 274 в ночь с 8 на 9 мая.

источник: «Советский спорт»
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