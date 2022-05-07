Тони Фергюсон недоволен финансовой политикой UFC, но уходить не планирует

– Майкл Чендлер – любимчик Даны Уайта, я чертовски серьезно отношусь к предстоящему поединку и намерен надрать ему задницу. К некоторым бойцам UFC весьма странно относятся, я долго хранил молчание, но настало время его прервать, все бойцы, которые чувствуют подобное отношение. должны об этом говорить.

Если быть честным, то считаю, что нам не доплачивают. Я просил Дану Уайта о проведении поединка по правилам бокса, но он ответил категорическим отказом, но я не понимаю такого положения вещей… Я профессиональный спортсмен и хочу попробовать себя в других направлениях.

Мне не хочется делать ничего плохого, просто желаю зарабатывать больше денег для своей семьи. Был момент, что я попал в аварию и получил травму, меня лишили временного титула чемпиона UFC. Я не подавал в суд, но мог это сделать. Организация относится к разным бойцам по-разному, но я остаюсь в UFC и буду продолжать тут драться, надеюсь, что это оценят.

Фото: MMA Junkie

Тони Фергюсон и Майкл Чендлер проведут поединок на турнире UFC 274 в ночь с 8 на 9 мая.