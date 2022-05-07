Мохнаткина уступила Харрисон, а Бейдер защитил титул. Результаты турниров PFL и Bellator

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА PFL
Россиянка Марина Мохнаткина провела очень хороший поединок, она фактически не уступала непобежденной Кайле Харрисон в борьбе, но была заметна меньше в габаритах, американка постоянно прижимала ее к сетке и наносила незначительные удары, которые приносили ей баллы, Марина проиграла единогласным судейским решением, но показала очень достойное выступление.
Кайла Харрисон победила Марину Мохнаткину единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Карлос Лил победил Рэя Купера III единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-27);
Энтони Петтис победил Майлса Прайса сабмишеном в первом раунде;
Рори Макдональд победил Брэтта Купера сабмишеном в первом раунде;
Ларисса Пачеко победила Замзагуль Файзолланову техническим нокаутом в первом раунде;
Дилано Тэйлор победил Жоао Зеферино раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29);
Джена Фабиан победила Джулию Бадд единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Садибу Си победил Николая Алексахина раздельным решением судей (29-28, 27-30, 29-28);
Джаррах Аль Силави победил Глейсона Тибау раздельным решением судей (29-28, 27-30, 29-28);
Елена Колесник победила Эбигейл Монтес раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);
Мартина Жиндрова победила Ванессу Мело единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА BELLATOR 280
Райан Бейдер провел очередное уверенное выступление и не оставил никаких шансов Чейку Конго, победив единогласным решением судей.
Грегори Бабен победил Майкла Шипмана нокаутом в первом раунде;
Лоренц Ларкин победил Кайла Стюарта техническим нокаутом в первом раунде;
Дэйви Гэллон победил Бенджамина Брандера техническим нокаутом во втором раунде;
Йоэль Ромеро победил Алекса Полицци техническим нокаутом в третьем раунде;
Титульный бой: Райан Бейдер победил Чейка Конго единогласным решением судей (50–45, 50–45, 50–45).