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Мохнаткина уступила Харрисон, а Бейдер защитил титул. Результаты турниров PFL и Bellator

Завершились турниры PFL и Bellator, Марина Мохнаткина провела великолепный бой, но уступила Кайле Харрисон, а Райан Бейдер защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.
Мохнаткина уступила Харрисон, а Бейдер защитил титул. Результаты турниров PFL и Bellator
07 мая 2022 14:09
автор: Антон Купреченков
автор фото: PFL

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА PFL

Россиянка Марина Мохнаткина провела очень хороший поединок, она фактически не уступала непобежденной Кайле Харрисон в борьбе, но была заметна меньше в габаритах, американка постоянно прижимала ее к сетке и наносила незначительные удары, которые приносили ей баллы, Марина проиграла единогласным судейским решением, но показала очень достойное выступление.

Кайла Харрисон победила Марину Мохнаткину единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Карлос Лил победил Рэя Купера III единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-27);

Энтони Петтис победил Майлса Прайса сабмишеном в первом раунде;

Рори Макдональд победил Брэтта Купера сабмишеном в первом раунде;

Ларисса Пачеко победила Замзагуль Файзолланову техническим нокаутом в первом раунде;

Дилано Тэйлор победил Жоао Зеферино раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29);

Джена Фабиан победила Джулию Бадд единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Садибу Си победил Николая Алексахина раздельным решением судей (29-28, 27-30, 29-28);

Джаррах Аль Силави победил Глейсона Тибау раздельным решением судей (29-28, 27-30, 29-28);

Елена Колесник победила Эбигейл Монтес раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);

Мартина Жиндрова победила Ванессу Мело единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА BELLATOR 280

Райан Бейдер провел очередное уверенное выступление и не оставил никаких шансов Чейку Конго, победив единогласным решением судей.

Грегори Бабен победил Майкла Шипмана нокаутом в первом раунде;

Лоренц Ларкин победил Кайла Стюарта техническим нокаутом в первом раунде;

Дэйви Гэллон победил Бенджамина Брандера техническим нокаутом во втором раунде;

Йоэль Ромеро победил Алекса Полицци техническим нокаутом в третьем раунде;

Титульный бой: Райан Бейдер победил Чейка Конго единогласным решением судей (50–45, 50–45, 50–45).

источник: «Советский спорт»
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Мохнаткина уступила Харрисон, а Бейдер защитил титул. Результаты турниров PFL и Bellator
Мохнаткина уступила Харрисон, а Бейдер защитил титул. Результаты турниров PFL и Bellator
Завершились турниры PFL и Bellator, Марина Мохнаткина провела великолепный бой, но уступила Кайле Харрисон, а Райан Бейдер защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.
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