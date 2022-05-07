ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Он и никто больше. Почему Ислам Махачев должен биться за титул UFC в следующем бою

Несмотря на позицию руководства UFC и сроки восстановления Бенеила Дариуша, Ислам Махачев является и остается единственным претендентом на титульный бой в легком весе.
Он и никто больше. Почему Ислам Махачев должен биться за титул UFC в следующем бою
07 мая 2022 18:38
автор: Антон Купреченков
автор фото: MMA Junkie

Ситуация с титулом чемпиона UFC в легчайшем весе принимает весьма интересный и странный оборот. В ночь с 8 на 9 мая Джастин Гейджи и Чарльз Оливейра проведут долгожданный поединок, но чемпион Оливейра не сделал вес и был лишен титула, если он одержит победу, то пояс останется вакантным. У Гейджи есть великолепный шанс победить и исполнить свою мечту, экс-чемпион пережил тяжелую сгонку веса и находится не в самом лучшем моральном состоянии, а это серьезная проблема.

Абсолютно не важно кто победит сегодня ночью, но Ислам Махачев должен стать следующим претендентом и прекратить «гуляние пояса». Чарльз Оливейра продемонстрировал определенный непрофессионализм и поплатился за это, а теперь выход россиянина. Он уже одержал десять побед подряд и сомневаться в его навыках глупо, просто Дане Уайту нужно сделать шаг. Ислам Махачев давно готов и не оставит никаких шансов Гейджи или Оливейре.

Сегодня ночью мы с интересом будем следить за развитием событий, а потом ждать реакции всей команды Хабиба Нурмагомедова, которая начнет «атаковать» президента UFC и требовать титульного боя для своего одноклубника.

Ислам Махачев в последнем поединке победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде двадцать две победы и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Он и никто больше. Почему Ислам Махачев должен биться за титул UFC в следующем бою
Он и никто больше. Почему Ислам Махачев должен биться за титул UFC в следующем бою
Несмотря на позицию руководства UFC и сроки восстановления Бенеила Дариуша, Ислам Махачев является и остается единственным претендентом на титульный бой в легком весе.
07.05.2022 18:38
ММА
автор: Антон Купреченков
Мохнаткина уступила Харрисон, а Бейдер защитил титул. Результаты турниров PFL и Bellator
Мохнаткина уступила Харрисон, а Бейдер защитил титул. Результаты турниров PFL и Bellator
Завершились турниры PFL и Bellator, Марина Мохнаткина провела великолепный бой, но уступила Кайле Харрисон, а Райан Бейдер защитил титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.
07.05.2022 14:09
ММА
автор: Антон Купреченков
Тони Фергюсон недоволен финансовой политикой UFC, но уходить не планирует
Тони Фергюсон недоволен финансовой политикой UFC, но уходить не планирует
Легковес UFC Тони Фергюсон давно не давал интервью и не выходил на связь, но на пресс-конференции перед UFC 274 он решил прервать молчание.
07.05.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Начало конца. Спортивный рэпер Моргенштерн* может подраться с неудачливым американцем Сардаровым
Начало конца. Спортивный рэпер Моргенштерн* может подраться с неудачливым американцем Сардаровым
Моргенштерн* и Сардаров умудрились поссориться в сети, Амиран утверждает, что Алишеру пора вернуться в Россию из «затянувшегося отпуска», а рэпер говорит, что нет. В общем, два парня решили раскручивать свой бой… Звучит ужасно.
06.05.2022 13:19
ММА
автор: Антон Купреченков
Его душил Хабиб. Но теперь все начинается заново
Его душил Хабиб. Но теперь все начинается заново
8 мая в рамках турнира UFC 274 состоится поединок за титул чемпиона организации в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи. Топовый российский средневес Гамзат «Хищник» Хирамагомедов поделился с «Советским спортом» своими ожиданиями от главного боя весны.
06.05.2022 13:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Два бойца из команды Хабиба Нурмагомедова проведут поединки в ближайшее время
Два бойца из команды Хабиба Нурмагомедова проведут поединки в ближайшее время
Ислам Махачев и Зубайра Тухугов могут вернуться в клетку UFC уже летом.
06.05.2022 08:12
ММА
автор: Антон Купреченков
Еще один бой на пути к титулу. Магомед Анкалаев встретится с Энтони Смитом
Еще один бой на пути к титулу. Магомед Анкалаев встретится с Энтони Смитом
Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев продолжает продвигаться к титулу чемпиона UFC в полутяжелом весе и получил нового соперника.
05.05.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Из Парижа с поясом Bellator. Где смотреть поединок Бейдера и Конго
Из Парижа с поясом Bellator. Где смотреть поединок Бейдера и Конго
6 мая в Париже состоится турнир Bellator 280, в главном бою вечера Райан Бейдер и Чейк Конго сразятся за титул организации в тяжелом весе.
04.05.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Петр Ян вернется в конце лета. С кем он может встретиться
Петр Ян вернется в конце лета. С кем он может встретиться
Менеджер Петра Яна заявил, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе планирует вернуться в августе или сентябре и может выступить на турнире в Абу-Даби.
03.05.2022 15:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Романов планирует победить и завершить карьеру Джона Джонcа
Романов планирует победить и завершить карьеру Джона Джонcа
Молдавский боец Александр Романов продолжает уверенно набирать популярность и планирует драться с легендарным Джоном Джонсом, который грозится зачистить тяжелый вес UFC.
03.05.2022 12:21
ММА
автор: Антон Купреченков
Ваноли стал выездным! Как «Спартак» впервые при итальянце победил за пределами Москвы
В 28-м туре РПЛ красно-белые выиграли в Екатеринбурге у «Урала» (3:1), забив все свои мячи еще до перерыва.
Тренера Резцовой хотят вернуть из Болгарии, а «белорус» Падин отказывается! Что происходит в нашем биатлоне
Объявлены имена тренеров, которые будут возглавлять группы сборной России в следующем сезоне. В мужской команде это Юрий Каминский и Сергей Башкиров, в женской - Михаил Шашилов и Артем Истомин.
Из России — в США! Абрамович все-таки отдаст «Челси» американцам за 4,25 миллиарда, но денег не получит…
Лондонский клуб официально объявил о переходе к новой группе собственников во главе с Тоддом Боэли, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
«На финише сезона в Москве южане не выиграют». Ловчев — о матче ЦСКА — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (7 мая, 19:00).
Как в СССР взяли под контроль ставки на спорт
Советский строй официально называл букмекерство «опасным» занятием, но если у государства случалась нужда в деньгах, оно без стеснения брало функции оператора ставок на себя.
Отрицательный угол — не проблема! Как Капризов забил свой четвертый гол в Кубке Стэнли (видео)
Победный гол и результативная передача Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» выиграть в гостях у «Сент-Луиса» третий матч серии стартового раунда плей-офф НХЛ (5:1) и выйти вперед в противостоянии (2-1).
Оливейра сам лишил себя пояса, но все равно победит! Расклады на UFC 274
Чарльз Оливейра провалил взвешивание и точно не получит чемпионский пояс в легком весе, однако его ожидавшийся всеми поединок против Джастина Гейджи все равно состоится в ночь на 8 мая в Финиксе. А еще мы увидим титульный бой в женском минимальном весе и кровавую битву между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером.
Канело вырвет победу в концовке? Расклад и ставки на супербой Альварес — Бивол
В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе пройдет грандиозный боксерский поединок: обладателю пояса WBA в полутяжелой категории Дмитрию Биволу будет противостоять лучший боец мира Сауль Альварес. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Так Шварц уходит или его сливают? Как «Динамо» разгромили на 80-летие «Крыльев»
В стартовом матче 28-го тура РПЛ бело-голубые крупно проиграли «Крыльям Советов» (2:5) на фоне слухов о возможном уходе главного тренера.
Сайнс победит за 18! Расклады и ставки на Гран-при Майами
6 - 8 мая пройдет первый в истории «Формулы-1» Гран-при Майами. «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика