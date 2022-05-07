Он и никто больше. Почему Ислам Махачев должен биться за титул UFC в следующем бою

Ситуация с титулом чемпиона UFC в легчайшем весе принимает весьма интересный и странный оборот. В ночь с 8 на 9 мая Джастин Гейджи и Чарльз Оливейра проведут долгожданный поединок, но чемпион Оливейра не сделал вес и был лишен титула, если он одержит победу, то пояс останется вакантным. У Гейджи есть великолепный шанс победить и исполнить свою мечту, экс-чемпион пережил тяжелую сгонку веса и находится не в самом лучшем моральном состоянии, а это серьезная проблема.

Абсолютно не важно кто победит сегодня ночью, но Ислам Махачев должен стать следующим претендентом и прекратить «гуляние пояса». Чарльз Оливейра продемонстрировал определенный непрофессионализм и поплатился за это, а теперь выход россиянина. Он уже одержал десять побед подряд и сомневаться в его навыках глупо, просто Дане Уайту нужно сделать шаг. Ислам Махачев давно готов и не оставит никаких шансов Гейджи или Оливейре.

Сегодня ночью мы с интересом будем следить за развитием событий, а потом ждать реакции всей команды Хабиба Нурмагомедова, которая начнет «атаковать» президента UFC и требовать титульного боя для своего одноклубника.

Ислам Махачев в последнем поединке победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде двадцать две победы и одно поражение.