Чемпион налажал с весом. Кард турнира UFC 274

Где смотреть турнир

Турнир UFC 274 стартует в ночь с 8 на 9 мая в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Кард турнира UFC 274

Основные поединки:

Бой в легком весе: Чарльз Оливейра – Джастин Гейджи

Титульный бой в минимальном женском весе: Роуз Намаюнас – Карла Эспарза

Легкий вес: Майкл Чендлер – Тони Фергюсон

Полутяжелый вес: Овинс Сент-Прю – Маурисио Руа

Легкий вес: Дональд Серроне – Джо Лозон

Предварительные бои: