Чемпион налажал с весом. Кард турнира UFC 274

Где смотреть турнир
Турнир UFC 274 стартует в ночь с 8 на 9 мая в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Кард турнира UFC 274
Основные поединки:
- Бой в легком весе: Чарльз Оливейра – Джастин Гейджи
- Титульный бой в минимальном женском весе: Роуз Намаюнас – Карла Эспарза
- Легкий вес: Майкл Чендлер – Тони Фергюсон
- Полутяжелый вес: Овинс Сент-Прю – Маурисио Руа
- Легкий вес: Дональд Серроне – Джо Лозон
Предварительные бои:
- Полусредний вес: Рэнди Браун – Хаос Уилльямс
- Легкий вес: Франсиско Тринальдо – Дэнни Робертс
- Полулегкий женский вес: Мэйси Чиассон – Норма Дюмонт
- Наилегчайший вес: Брэндон Ройвал – Мэтт Шнэлл
- Тяжелый вес: Благой Иванов – Маркос Роджерио Де Лима
- Полусредний вес: Андре Фиальо – Кэмерон Ванкэмп
- Наилегчайший женский вес: Трэйси Кортез – Мелисса Гатто
- Наилегчайший вес: Клейдсон Родригес – Си Джей Вергара
- Минимальный женский вес: Лупита Годинез – Ариани Карнелосси
- Легчайший вес: Джорни Ньюсон – Ферни Гарсия
источник: «Советский спорт»