Брутальный нокаут Чендлера, победа Эспарзы и удушение Оливейры. Результат UFC 274

Поражение Тони Фергюсона

Майкл Чендлер совершил небольшую сенсацию, оформив великолепный нокаут во втором раунде, он нанес фронт-кик в стиле Андерсона Силвы, а свет Тони Фергюсона потух.

MMA Junkie

Карла Эспарза вернула свой титул

Карла Эспарза и Роуз Намаюнас провели не самый интересный бой, было много работы на дистанции и разведки, но Эспарзе удавались тейкдауны, которые и легли в основу раздельного судейского решения, американка вновь одолела Намаюнас и забрала титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Оливейра задушил Гейджи

Джастин Гейджи ничего не смог противопоставить экс-чемпиону UFC в легком весе, Чарльз Оливейра забрал спину претендента уже в первом раунде и провел удушающий прием.

MMA Junkie

Результаты турнира UFC 274

Чарльз Оливейра победил Джастина Гэтжи сабмишеном (удушение сзади) в первом раунде);

Карла Эспарза победила Роуз Намаюнас раздельным решением судей (47-48, 48-47, 49-46) и стала новой чемпионкой в минимальном женском весе;

Майкл Чендлер победил Тони Фергюсона нокаутом во втором раунде;

Овинс Сент-Прю победил Маурисио Руа раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27);

Рэнди Браун победил Хаоса Уилльямса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Франсиско Тринальдо победил Дэнни Робертса единогласным решением судей (29-28, 30-26, 30-27);

Мэйси Чиассон победила Норму Дюмонт раздельным решением судей (30-27, 30-27, 28-29);

Брэндон Ройвал победил Мэтта Шнэлла сабмишеном в первом раунде;

Благой Иванов победил Маркоса Роджерио Де Лиму единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Андре Фиальо победил Кэмерон Ванкэмпа нокаутом в первом раунде;

Трэйси Кортез победила Мелиссу Гатто единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Си Джей Вергара победил Клейдсона Родригеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 28-29);

Лупита Годинез победила Ариани Карнелосси единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-26);

Джорни Ньюсон победил Ферни Гарсию единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).