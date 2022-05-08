«Джастин Гейджи в ММА — это как Эктор Купер в футболе». Гамзат Хирамагомедов о главном поединке UFC

— Мне нравятся бойцовские качества Джастина Гейджи, но у него не получается драться в титульных и решающих поединках. Джастин Гейджи в ММА — это Эктор Купер в футболе, если вы помните, то у него не получалось настроить свои команды на финальные и важные матчи, он уступил в шести финалах и дважды проиграл у руля Валенсии в финале лиги чемпионов. Не понимаю, что происходит с Джастином, но в обычных поединках он выглядит совершенно иначе. Плюс, я не понимаю, у Гейджи колоссальный борцовский опыт, но его защита от тейкдаунов и партер вызывают огромные вопросы… Создается впечатление, что он работает только над ударной техникой, а про борьбу совершенно забывает. Его просчитали и ему будет сложнее с каждым новым боем. Вариант один — менять стратегию, а иначе побед не будет.
Чарльз Оливейра задушил Джастина Гейджи в первом раунде в главном поединке UFC 274.