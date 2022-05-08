«Эспарза слишком неудобна для Намаюнас». Диана Авсарагова о со-главном поединке UFC 274

— Карла Эспарза потеряла титул чемпионки UFC в поединке с Йоанной Енджейчик и много лет шла к его возвращению, одерживая победы. Бой получился не самым зрелищным, но для Эспарзы сейчас главное результат, а она его достигла, снова став чемпионкой. Я считаю, что это великолепный пример и огромное достижение. Ситуация в женском наилегчайшем весе UFC получается весьма интересной, титул постоянно меняет владельца. Думаю, что руководство организации проведет реванш в этом году, но ситуация не поменяется, Карла Эспарза слишком стилистически неудобна для Роуз Намаюнас, ее борьбе она ничего не может противопоставить уже второй поединок, в будущем ситуация не поменяется, а еще второе поражение, которое точно нанесет психологический удар и подорвет уверенность в силах Роуз Намаюнас.
Роуз Намаюнас уступила Карле Эспарзе раздельным судейским решением в рамках турнира UFC 274.