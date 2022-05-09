Они ковали нашу общую победу. Советские единоборцы в Великой Отечественной Войне

Игорь Миклашевский

Игорь Миклашевский родился в Москве в 1918 году. С детства увлекался боксом. Был призван в армию и принимал участие в советско-финской войне в 1939 году. После возвращение продолжил тренировки и стал чемпионом Ленинградского военного округа, отобрался на чемпионат СССР, но началась Великая Отечественная война.

Сержант Миклашевский был артиллеристом на Ленинградском фронте. Известный боксер, владеющий немецким языком, привлек внимание советской разведки. Перед Миклашевским была поставлена задача – ликвидация Гитлера. Для него была разработана легенда: он был арестован из-за драки в ресторане, разжалован в рядовые и отправлен в штрафбат. Игорь должен был перебежать к немцам, упомянув о своем дяде Блюментале-Тамарине, который был предателем.

Немцы внимательно наблюдали за Миклашевским, но ему на помощь пришел боксерский опыт. В 1943 году чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Максу Шмелингу было поручено организовать чемпионат Европы по боксу. Турнир должен был состояться во Франции. В чемпионате принимали участие немцы, французы, итальянцы, бельгийцы, шведы. Йозеф Геббельс настоял, чтобы в турнире приняли участие представители СССР.

Шмелинг обратил внимание на Миклашевского и предложил ему принять участие в соревнованиях. Игорь дошел до финала, в котором его ждал немецкий боксер, которого он победил. В 1943 года Игорь Миклашевский отправил в Москву сообщение, что его операция имеет шансы на успех, но Иосиф Сталин принял решение отказаться от идеи устранения Гитлера. В 1947 году боксер-разведчик вернулся в СССР и стал тренировать молодых спортсменов.

Анатолий Харлампиев

Ученик основателя самбо Василия Ощепкова ушел на фронт в 1941 году. Начав войну солдатом, он дослужился до старшего лейтенанта, а после войны занимался тренерской деятельностью.

Источник фото: Всероссийская федерация Самбо

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Мастер спорта СССР по самбо. Данилин служил в фронтовой разведке. Награжден Орденом Славы, в представлении к награде было указано: «В рукопашной схватке уничтожил трех немецких разведчиков, которые находились в передовом дозоре, ему помогло владение приемами борьбы самозащиты без оружия (самбо)».

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