Макгрегор против Диаза в июне. Правда или вымысел

«30 июля. Полусредний вес. Трилогия. Началось. Конор Макгрегор, пристегни свою ногу», – написал Нейт Диаз в своих социальных сетях.

Весьма смелый пост и заявление. Нейт Диаз просил освободить его от контракта с UFC, а теперь решил снова схлестнуться с Конором Макгрегором. Видимо «Стоктонский гангстер» решил громко хлопнуть дверью или выбить более денежный контракт у Даны Уайта. Конечно, такой бой привлечет внимание и оставит мало равнодушных.

Два предыдущих поединка

Макгрегор и Диаз провели оба поединка в 2016 году. Сначала Нейт задушил Конора и сотворил апсет года, а потом проиграл судейским решением.

MMA Junkie

В общем, если это действительно правда, а пока верится с большим трудом, то нас ожидает море треш-токинга перед боем и полноценная рубка в клетке….

Конор Макгрегор в последнем поединке уступил Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде двадцать две победы и шесть поражений.

Нейт Диаз в последнем бою проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей. На его счету двадцать три победы и тринадцать поражений.