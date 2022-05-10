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Что там с боем? Будет ли реванш между Емельяненко и Бейдером

Руководство Bellator любит сказать и забыть, обещанный прощальный поединок Федора Емельяненко по-прежнему не анонсирован.
Что там с боем? Будет ли реванш между Емельяненко и Бейдером
10 мая 2022 12:25
автор: Антон Купреченков
автор фото: Сообщество Bellator MMA «ВКонтакте»

Райан Бейдер одержал уверенную победу над Чейком Конго и защитил пояс Bellator в тяжелом весе, победитель данного поединка должен был встретиться с легендарным российским бойцом в его заключительном поединке:

«Я бы хотел побиться за пояс, рейтинг Bellator позволяет мне провести последний бой именно за титул. В мае пройдет поединок между Чейком Конго и Райаном Бейдером, с кем-то из них я бы хотел побиться. Хотелось бы, чтобы это был Бейдер».

После победного боя Райана Бейдера прошло несколько дней, а президент Bellator Скотт Кокер молчит, что выглядит странно…

Бой в Нью-Йорке

Руководство Bellator отличается своей антироссийской политикой, промоушен больше официально не транслируется на территории России, наши бойцы получают заниженные гонорары и не могут выходить с национальном флагом. Очень сомнительно, что Федора Емельяненко устроит такое завершение своей славной карьеры. Плюс, проблема судейства стоит довольно остро, последние поединки российских бойцов на территории США показали, что если ты не победил досрочно, а провел весьма близкий поединок, то на победу решением можно не рассчитывать. К сожалению, но пока вопросов гораздо больше чем ответов, а дата боя Федора Емельяненко совершенно неизвестна и сложно прогнозируема, но мы подождем…

Федор Емельяненко в последнем бою победил Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. В его статистике сорок побед и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
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