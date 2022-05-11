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Все начинается сначала. С кем будет драться Роуз Намаюнас

Роуз Намаюнас потеряла титул чемпионки UFC в женском минимальном весе и вынуждена начать новый путь.
Все начинается сначала. С кем будет драться Роуз Намаюнас
11 мая 2022 08:44
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Роуз Намаюнас

Роуз Намаюнас вновь потеряла титул чемпионки UFC, но продолжает свою карьеру и планирует его вернуть, очевидно, что ее ожидают непростые времена, которые будут состоять из реваншей.

Джессика Андраде

Топовая бразильская спортсменка может провести третий бой с Намаюнас, в первом бою ей удалось победить и нанести ей тяжелую травму, во втором она потерпела поражение. Возможно, что очередное многоточие в их противостоянии поставит третий поединок, который может состояться уже летом, но для этого Андраде нужно снова спуститься в минимальный вес.

Вейли Жанг

Два боя Намаюнас и Жанг по-прежнему оставляют много вопросов, девушки могут провести третий поединок, но он тоже не закроет их противостояние. В общем, будет интересно.

Йоанна Енджейчик

Очередная трилогия не за горами, польская спортсменка дважды проиграла Намаюнас, но сейчас возвращается в ММА и планирует взять реванш.

Карла Эспарза

Руководство UFC любит организовывать реванши в этом весе. Бой с Эспарзой может пройти уже в ближайшее время и это станет их третье противостояние, которое не может оставить равнодушными фанатов женского ММА.

Социальная сеть Роуз Намаюнас

Роуз Намаюнас в последнем поединке уступила Карле Эспарзе раздельным решением судей. На ее счету четырнадцать побед и пять поражений.

источник: «Советский спорт»
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