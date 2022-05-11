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Снова нокаутировать. Енджейчик планирует провести второй бой с Эспарзой

Экс-чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Енджейчик хочет провести второй поединок с Карлой Эспарзой и вернуть титул.
Снова нокаутировать. Енджейчик планирует провести второй бой с Эспарзой
11 мая 2022 14:08
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Йоанны Енджейчик

14 марта 2015 года Енджейчик нокаутировала Эспарзу в первом раунде и стала чемпионкой UFC в минимальном весе. За семь лет она потеряла титул, а Карла смогла его вернуть. Сейчас польская спортсменка снова планирует провести бой с Эспарзой.

– В бою с Роуз Намаюснас я увидела, что Эспарза находится на том же уровне, что и в бою со мной. Думала, что она прибавит, но показалось, что это совсем не так. И я поняла, что могу повторить свой успех семилетней давности.

Прежде чем согласиться на бой с Вейли Жанг, знала, что могу рассчитывать на бой за титул. Понимаю, что следующая на очереди, мне надо всего лишь пройти Жанг. Абсолютно уверена, что могу ее победить.

Многие девушки стоят в очереди за титул, но сейчас снова наступает мое время. Я уже побеждала Карлу Эспарзу, и она меня боится. Это точно. Понимаю, что могу снова стать чемпионкой UFC.

Фото: Соцсети Йоанны Енджейчик

Йоанна Енджейчик в последнем поединке уступила Вейли Жанг раздельным решением судей. В ее активе восемнадцать побед и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
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Снова нокаутировать. Енджейчик планирует провести второй бой с Эспарзой
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