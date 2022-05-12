Бою быть. Шлеменко и Исмаилов будут драться в августе на турнире RCC в Екатеринбурге

В Москве состоялось долгожданное подписание контракта на бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым, поединок пройдет в среднем весе и возглавит турнир RCC 12. Контракт был подписан в студии телеканала «Рен ТВ», который покажет мероприятие в прямом эфире.

«Это самый большой мой бой в российских промоушенах. Объясню почему, нас с Магой многое объединяет. Мы с ним выбрали российский рынок и раскачали его как надо», – сказал Александр Шлеменко на пресс-конференции после подписания контракта.

RCC

«Я считаю, что Шлеменко это немножечко другой уровень, другая фамилия. К этому бою я мотивирован быть в своей лучшей форме», – сказал Исмаилов.

ПРОГНОЗ НА БОЙ

Для Магомеда Исмаилова это один из самых сложных вызовов в карьере. Александр Шлеменко — жесткий ударник и он отлично дышит, в отличии от Магомеда, который вряд ли улучшил свое кардио. Есть большая вероятность, что бой не дойдет до судейского решения, а Исмаилов будет нокаутирован.