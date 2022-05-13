Они ругались в Сети, а теперь возглавят турнир AMC FIGHT NIGHTS в Москве

Турнир AMC FIGHT NIGHTS 112 состоится 10 июня в Москве во дворце Ирины Винер-Усмановой.

Нариман Аббасов долго избегал боя с Марифом Пираевым, но в этот раз вынужден был согласиться:

«Я не понимаю почему Марифу Пираеву дают титульный бой, ведь весь год он бегал за деньгами, как девочка, из одной лиги в другую».

Общение между бойцами всегда проходит в подобном духе.

О предстоящем поединке высказался руководитель промоушена Камил Гаджиев:

«Мариф Пираев будет хозяином в этот вечер лишь номинально. 10 июня во Дворце Ирины Винер-Усмановой, заполненном фанатами смешанных единоборств, будет огромное количество земляков Наримана Аббасова, которые традиционно посещают его поединки в Москве».

Нариман Аббасов в последнем поединке нокаутировал Шамиля Завурова в первом раунде. В его статистике двадцать семь побед и три поражения.

Мариф Пираев в последнем бою победил Куата Хамитова единогласным решением судей. В его активе двадцать семь побед, одна ничья и четыре поражения.