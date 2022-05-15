Очнулся после нокаута. Тони Фергюсон прервал молчание

– Я улетел в чертов нокаут и не хочу повторять такое никогда. Я должен был прикончить Чендлера в первом раунде. Я мог это сделать, тогда бы все меня восхваляли, но все вышло несколько иначе. Но Бог действует таинственным образом, он заставил меня сесть и отдохнуть, сделал более смиренным. Я был в аду и вернулся, теперь я работаю над собой. Я провел анализ первого раунда и понял, что был совсем неплох. У меня была веселая неделька перед боем, все шло хорошо, кроме второго раунда.

Социальные сети Тони Фергюсона

– К этому бою я готовился сам, но сейчас понимаю, что это ошибка, я снова хочу стать частью Jackson Wink MMA Academy. В ММА нужно тренироваться на самом высоком уровне. Очень важно сохранять с тренерами дружеские отношения, мне повезло, что в последних двух боях я не получил серьезных травм. Главное, что я смог очнуться после нокаута, не помню как сидел на табурете, как шел в раздевалку, но я жив и буду драться дальше. Когда я буду готов снова выйти в клетку, то сообщу об этом UFC.

Социальные сети Тони Фергюсона

Тони Фергюсон в последнем поединке был нокаутирован Майклом Чендлером. Он потерпел поражения в четырех поединках подряд.