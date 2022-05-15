Блаховичу просто повезло. Результаты турнира UFC Vegas 54

Блахович против Ракича
Стоит отметить, что Александр Ракич, который представляет Австрию, впервые вышел на бой с флагом Сербии. В этом поединке у него получалось все, он работал первым номером в стойке, осуществил перевод в партер и уверенно защищался в борьбе. Польский боец вынужден был отбиваться. Кульминация наступила в третьем раунде, когда Ракич оступился на ровном месте и травмировал ногу, спортсмен не смог продолжить бой, а Ян Блахович победил техническим нокаутом, но можно смело сказать, что экс-чемпион UFC в полутяжелом весе уже не тот. Очень сомнительно, что он может рассчитывать на возвращение титула.
Очередная победа Кэтлин Чукагян
Американская спортсменка вновь провела полный поединок, они с Амандой Рибас устроили настоящую рубку. Чукагян победила раздельным судейским решением и одержала четвертую победу подряд.
Технические результаты турнира UFC Vegas 54
Предварительные бои:
• Андрэ Петроски победил Ника Максимова удушающим приемом в первом раунде;
• Татсуро Таира победил Карлоса Канделарио единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27);
• Вирна Яндироба победила Анджелу Хилл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
• Майкл Джонсон нокаутировал Алана Патрика во втором раунде;
• Вивьен Арауджо победила Андрею Ли единогласным решением судей (29-28, 29-27, 29-27).
Главные поединки:
• Аллан Насцименто победил Джейка Хадли единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
• Мануэль Торрес победил Фрэнка Камачо техническим нокаутом в первом раунде;
• Кэтлин Чукагян победила Аманду Рибас раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);
• Дэйви Грант нокаутировал Луиса Смолку в третьем раунде;
• Райан Спэнн победил Иона Куцелабу удушающим приемом в первом раунде;
• Ян Блахович победил Александра Ракича техническим нокаутом в третьем раунде (боец не смог продолжить поединок из-за травмы ноги).