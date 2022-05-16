Возвращение «Волчицы». Где смотреть поединок Лианы Джоджуа

20 мая французский промоушен ARES FC проведет свой очередной ивент в Париже, в рамках турнира состоится возвращение грузинской спортсменки Лианы Джоджуа, которая встретится с чемпионкой Open FC Дарьей Железняковой.

Где смотреть поединок

Турнир ARES FC 6 стартует 20 мая в 20 часов по московскому времени. Ссылки на прямой эфир будут доступны в социальных сетях промоушена.

Источник фото: «Вестник ММА»

Мнение Дианы Авсараговой

О предстоящем поединке высказалась Диана Авсарагова, которая является непобежденным бойцом Bellator и подругой Лианы Джоджуа:

«Этот бой я очень жду, разумеется, что болею за Лиану, очень рада ее возвращению в ММА. Однозначно, что на ее стороне большой опыт. ММА – это серьезный спорт, в бою не бывает легко и не будет. Железнякова – непростая соперница, чемпионка Open FC, с хорошим ударом, но Лиана не уступает ей в ударной технике, а в борьбе Джоджуа намного лучше, не будем забывать, что она мастер спорта международного класса по грэпплингу и в совершенстве владеет навыками борьбы в партере, что многократно подтвердила в своих боях. Болеем за Лиану и держим кулаки, сейчас она усиленно готовится, я уверена, что победа будет за ней!»

Источник фото: официальная страница Дианы Авсагаровой «ВКонтакте»

Дарья Железнякова в последнем поединке победила Меруерт Ибраеву техническим нокаутом во втором раунде, на ее счету шесть побед и ни одного поражения.

Лиана Джоджуа в последнем бою уступила Кортни Кейси единогласным судейским решением. В ее рекорде девять побед и пять поражений.