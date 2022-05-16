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Второй круг Блаховича. Кто следующий для экс-чемпиона UFC

Ян Блахович победил Александра Ракича техническим нокаутом, но бой он проигрывал, австрийский спортсмен получил травму и не смог продолжить поединок.
Второй круг Блаховича. Кто следующий для экс-чемпиона UFC
16 мая 2022 18:18
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Яна Блаховича

ГЛОВЕР ТЕЙШЕЙРА ПРОТИВ ИРЖИ ПРОХАЗКИ

Этот поединок пройдет 12 июня и определит чемпиона UFC в полутяжелом весе. Возможно, что руководство промоушена поставит поляка против победителя, но видя его нынешнее состояние, становится ясно, что это будет откровенный мисматч. Иржи Прохазка — великолепный ударник, который не оставит ему никаких шансов, а Гловер Тейшейра уже душил Блаховича и сделает это снова. Стоит ли сводить экс-чемпиона с ними? Весьма сомнительная затея…

МАГОМЕД АНКАЛАЕВ ПРОТИВ ЭНТОНИ СМИТА

Российский боец Магомед Анкалаев сразится с Энтони Смитом 30 июля. Ожидалось, что победитель будет драться за титул, но сейчас получается, что между ними встает Ян Блахович. Магомед Анкалаев идет на великолепной серии, но возможности сразиться за титул по-прежнему не имеет. В победе Анкалаева нет никаких сомнений. Есть вероятность, что ему дадут на растерзание бывшего чемпиона, а уже потом допустят к титулу.

Фото: Союз ММА России

Да, Яна Блаховича точно не ждут легкие соперники, а за каждую победу придется биться в прямом смысле этого слова.

Экс-чемпион в полутяжелом весе в последнем поединке победил Александра Ракича техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету двадцать девять побед и девять поражений.

источник: «Советский спорт»
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Ян Блахович победил Александра Ракича техническим нокаутом, но бой он проигрывал, австрийский спортсмен получил травму и не смог продолжить поединок.
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