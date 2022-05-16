Второй круг Блаховича. Кто следующий для экс-чемпиона UFC

ГЛОВЕР ТЕЙШЕЙРА ПРОТИВ ИРЖИ ПРОХАЗКИ

Этот поединок пройдет 12 июня и определит чемпиона UFC в полутяжелом весе. Возможно, что руководство промоушена поставит поляка против победителя, но видя его нынешнее состояние, становится ясно, что это будет откровенный мисматч. Иржи Прохазка — великолепный ударник, который не оставит ему никаких шансов, а Гловер Тейшейра уже душил Блаховича и сделает это снова. Стоит ли сводить экс-чемпиона с ними? Весьма сомнительная затея…

МАГОМЕД АНКАЛАЕВ ПРОТИВ ЭНТОНИ СМИТА

Российский боец Магомед Анкалаев сразится с Энтони Смитом 30 июля. Ожидалось, что победитель будет драться за титул, но сейчас получается, что между ними встает Ян Блахович. Магомед Анкалаев идет на великолепной серии, но возможности сразиться за титул по-прежнему не имеет. В победе Анкалаева нет никаких сомнений. Есть вероятность, что ему дадут на растерзание бывшего чемпиона, а уже потом допустят к титулу.

Фото: Союз ММА России

Да, Яна Блаховича точно не ждут легкие соперники, а за каждую победу придется биться в прямом смысле этого слова.

Экс-чемпион в полутяжелом весе в последнем поединке победил Александра Ракича техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету двадцать девять побед и девять поражений.