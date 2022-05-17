И снова в бой. Чукагян хочет реванша с Шевченко

8 февраля 2020 года Кэтлин Чукагян сразилась с Валентиной Шевченко. Можно с уверенностью сказать, что дралась она неплохо, но уровень чемпионки оказался откровенно выше и американка уступила техническим нокаутом в третьем раунде.

За два года Чукагян провела работу над ошибками и смогла победить Антонину Шевченко, что подогревает интерес к реваншу.

СЛЕДУЮЩИЙ БОЙ ВАЛЕНТИНЫ ШЕВЧЕНКО

Чемпионка наилегчайшего веса Валентина Шевченко проведет очередную защиту титула 11 июня, а ее соперницей станет Таила Сантос, которую особо никто не знает. Эксперты не отдают ей совершенно никаких шансов, что понятно. Кэтлин Чукагян понимает, что может стать следующим претендентом:

«Я побила рекорд по количеству побед в наилегчайшем весе. Я хочу драться за титул. Конечно, я хочу второй титульный бой с Валентиной Шевченко, но пока я остаюсь активной, я согласна драться с любой соперницей, которая будет готова как можно скорее. Это может быть любая девушка, с которой я еще не дралась.Я думаю, что за последний год легчайший дивизион очень сильно эволюционировал. Мы видим новые лица, разные девушки прогрессируют. Наш вес становится более глубоким, более интересным».

Фото: Соцсети Валентины Шевченко

Реванш Шевченко и Чукагян может состояться уже в конце лета. Сложно переоценить превосходство Валентины в этом бою, но нельзя недооценивать моральный дух Чукагян, а она планирует дать бой и реваншировать свою обидчицу.