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Ризван Куниев может сразиться с Сергеем Харитоновым и Джуниором Дос Сантосом

Российский проспект тяжелого веса Ризван Куниев готов к самым сильным вызовам. Мы расскажем о его перспективах в Eagle FC.
Ризван Куниев может сразиться с Сергеем Харитоновым и Джуниором Дос Сантосом
17 мая 2022 11:48
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Ризвана Куниева

Промоушен Хабиба Нурмагомедова продолжает набирать обороты и привлекать все новых перспективных бойцов. Ризван Куниев – чемпион Eagle FC в тяжелом весе, он готов к любым вызовам. Матчмейкеры организации планирует свести его с Сергеем Харитоновым и Джуниором Дос Сантосом, а такое событие не оставит равнодушным ни одного фаната ММА. Ризван Куниев обладает достаточным опытом и может победить обоих, на его стороне молодость. Джуниор Дос Сантос давно не блещет своими победами и может стать весьма легкой добычей для россиянина.

«Я не выбираю себе соперников, мне нет разницы с кем драться и кого даст мне организация. Разумеется, хочется драться с именитыми бойцами, которые поднимут меня в рейтинге: Сергей Харитонов, Джуниор Дос Сантос. Мне необходимы такие поединки, хочу проверить себя. Я хочу конкурировать с лучшими, а для этого нужно драться с такими соперниками, к этому я полностью готов».

Источник фото: Eagle FC

Ризван Куниев является одним из самых недооцененных бойцов из России, но ему по силам одолеть всех вышеперечисленных спортсменов.

В статистике российского тяжеловеса тринадцать побед, одна ничья и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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