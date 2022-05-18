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Раньше бы не победил, а сейчас тем более. Гипотетический поединок Нурмагомедова и Оливейры

Разговоры о навыках Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры идут уже давно. Мы решили раз и навсегда развеять все сомнения.
Раньше бы не победил, а сейчас тем более. Гипотетический поединок Нурмагомедова и Оливейры
18 мая 2022 09:37
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная группа Хабиба Нурмагомедова "ВКонтакте"

Предположим, что непобежденный российский легковес Хабиб Нурмагомедов возвращается в бои, что звучит весьма сомнительно, а его соперником становится бразилец Чарльз Оливейра. О результате такого боя высказался Ислам Махачев:

«Как бы Оливейра победил Хабиба? Засамбитил бы его или как? Это легкий бой для Хабиба, потому что у него самый доминирующий грэпплинг в позиции сверху. Хабиб переведет его на землю и будет удерживать очень легко. Если честно, я считаю, что это очень легкий бой для Хабиба, потому что стилистически давление Оливейры не сработает против него. Хабиб сам прессингует всех соперников, изматывает их и удерживает внизу. Но нам не нужно говорить, что Хабиб победил бы Оливейру или Оливейра – Хабиба. Я побью Чарльза, и все всё поймут».

1. Стойка

Чарльз Оливейра ничего не смог бы предложить Хабибу Нурмагомедову в ударной технике. Россиянин дрался с более именитыми и опасными ударниками: Конор Макгрегор, Эдсон Барбоза, Джастин Гейджи, Дастин Порье. Есть большая вероятность, что Оливейра был бы перебит.

2. Борьба

Основную массу своих побед Чарльз Оливейра добыл в партере, переводя своего оппонента и занимая выгодную позицию. В случае с Хабибом это просто невозможно. Нурмагомедов на несколько голов лучше борется в стойке, а в партере просто не оставит бразильцу никаких шансов, нанося удары сверху и постоянно угрожая болевыми или удушающими приемами.

Официальная группа Хабиба Нурмагомедова "ВКонтакте"

3. Мотивация

Хабиб Нурмагомедов — непобежденный боец, а это добавляет дополнительную мотивацию, он просто не знает как можно проиграть. В гипотетическом поединке россиянин одержит победу и сделает это досрочно.

источник: «Советский спорт»
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