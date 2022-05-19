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Гамзатов возвращается после первого поражения в карьере

Российский полутяжеловес Шамиль Гамзатов возвращается в клетку UFC после своего первого поражения
Гамзатов возвращается после первого поражения в карьере
19 мая 2022 08:57
автор: Антон Купреченков
автор фото: Союз ММА России

Шамиль Гамзатов потерпел первое поражение в профессиональной карьере в октябре прошлого года, россиянин уступил Михалу Олексийчуку техническим нокаутом в первом раунде. Шамиль получил травму глаза, проходил длительное лечение и реабилитацию. Сейчас стало известно, что он готов к своему возвращению, а UFC назначили ему нового соперника.

Соцсети Шамиля Гамзатова

Шамиль Гамзатов

В этот раз нашему спортсмену достался Миша Циркунов. Он ветеран ММА, который находится на значительном спаде и идет на серии из трех поражений подряд. Возможно, что очередное поражение исключит Циркунова из ростера UFC, Гамзатов точно будет к этому стремиться. Данный поединок дает возможность россиянину продышаться, почувствовать клетку и уверенно победить, а поражение оставит слишком много неприятных вопросов.

Миша Циркунов в последнем бою уступил Веллингтону Турману болевым приемом на руку. На его счету пятнадцать побед и восемь поражений.

Шамиль Гамзатов в последнем поединке проиграл Михалу Олексийчуку техническим нокаутом. В его активе четырнадцать побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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