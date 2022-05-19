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Зачем снова проигрывать? Что нужно знать о планируемом поединке Шлеменко и Василевского

В сети разрастается конфликт между Вячеславом Василевским и Александром Шлеменко, которые бились уже дважды.
Зачем снова проигрывать? Что нужно знать о планируемом поединке Шлеменко и Василевского
19 мая 2022 20:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: М-1 Global

История противостояния

Александр Шлеменко и Вячеслав Василевский провели два поединка в 2016 году, их бои состоялись в рамках M-1 Global, тогда они собрали огромную аудиторию. Первый бой был равным и близким, судьи отдали победу Шлеменко раздельным решением, Василевский был не согласен, многие болельщики тоже. Организаторы устроили реванш и Александр Шлеменко провел гильотину в третьем раунде, окончательно закрыв все вопросы.

Годы прошли, Александр Шлеменко остается в топе, а вот позиции Вячеслава Василевского заметно ослабли, он даже умудрился подраться по правилам поп-ММА, а теперь решил провести реванш с Александром Шлеменко, придумав весьма нелепый повод:

«После встречи с таким человеком ты скажешь, что реально крутой боец, но какой-то отбитый. Саша как медийный человек, очень многого добившийся в нашем спорте, в этом для многих как некий показатель. Мне лично как представителю этого вида спорта и человеку, живущему в России, за которую он топит, не хотелось бы, чтобы вокруг нас шли такие трезвые, сильные, озлобленные ребята.

Я хочу, чтобы люди были сильные, трезвые, улыбчивые. Он говорит, что это серьезно. Разве серьезные люди угрюмые и злые? Я знаю кучу серьезных людей, которые решают серьезнейшие вопросы между собой, но они могут это сделать совершенно спокойно, улыбаясь, располагая друг к другу. Они могут сделать это жизненно, а не с таким каменным видом».

Автор фото: M-1 Global

Все это здорово, но Александр Шлеменко говорил много раз, что третий бой ему не интересен. Оба поединка он выиграл и очень сомнительно, что проведет еще один – смысла в этом нет.

А драться где?

Не менее интересный вопрос. М-1 Global – старейший российский промоушен, который уже давно не проводит свои турниры. Шлеменко активно сотрудничает с RCС, но нет, это противостояние завершено и нет никакого смысла в трилогии. У обоих бойцов свои пути и они давно не пересекаются.

источник: «Советский спорт»
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