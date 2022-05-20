«Мы покажем хороший бой». Шамиль Гамзатов прокомментировал поединок против Миши Циркунова

— У меня хороший соперник. Кстати, мы раньше общались, подписаны друг на друга. Миша Циркунов — хороший парень и боец. Бывает, что случается и такое, но считаю, что мы покажем действительно хороший бой. Сейчас я жду американскую визу, все упирается в это. Мне дают бои на территории США, но все упирается в визу. Я подал документы еще в марте, но до сих пор жду ответ. Главная задача — это получение визы, а все остальное отходит на второй план. После получения визы я смогу вздохнуть с облегчением и думать о бое.

Социальная сеть Шамиля Гамзатова

Миша Циркунов в последнем бою уступил Веллингтону Турману болевым приемом на руку. На его счету пятнадцать побед и восемь поражений.

Шамиль Гамзатов в последнем поединке проиграл Михалу Олексийчуку техническим нокаутом. В его активе четырнадцать побед и одно поражение.