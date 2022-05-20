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Хабиб Нурмагомедов может стать организатором прощального боя Федора Емельяненко

Федор Емельяненко по-прежнему не знает имя своего оппонента для заключительного боя, Bellator молчит, но на помощь пришел Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов может стать организатором прощального боя Федора Емельяненко
20 мая 2022 14:13
автор: Антон Купреченков
автор фото: Союз ММА России

Кокер не сможет, но Хабиб поможет

Bellator не может назвать имя соперника Федора Емельяненко, ситуация уже порядком надоела и выглядит весьма непрофессионально. Хабиб Нурмагомедов и его промоушен Eagle FC предложил вариант, который точно не оставит равнодушным никого:

«Если дос Сантос выиграет у Йоргана де Кастро, я хочу организовать его бой против Федора Емельяненко. Я хочу поговорить с моим другом Скоттом Кокером, потому что Федор на контракте в Bellator. Не знаю, какие у них планы, но мы могли бы поговорить об этом и сделать интересную историю».

Источник фото: Eagle FC

О таком бое можно только мечтать

Каждый фанат ММА много спорил о шансах Федора в таком поединке еще много лет назад, а сейчас этот бой, который мог состояться лишь в комментариях, становится реальностью. Да, Джуниор дос Сантос находится далеко не на пике, но Емельяненко тоже не молодеет.

Автор фото: Сообщество фанатов Федора Емельяненко «ВКонтакте»

Если такое произойдет, то мы будем наблюдать эпичное противостояние двух величайших тяжеловесов, которые продемонстрируют нам великолепное зрелище. Промоушен Хабиба Нурмагомедова покажет бой в прямом эфире для России, а это еще очередной плюс. Федор Емельяненко может и уступить, но за поражение в таком бою его никто не будет критиковать, а победа только укрепит наследие.

источник: «Советский спорт»
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