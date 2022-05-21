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АСА возвращается в Москву. Где смотреть и кто будет драться

21 мая в Москве состоится турнир АСА 139, в главном бою вечера Эдуард Вартанян сразится с Алейном Илунгой.
АСА возвращается в Москву. Где смотреть и кто будет драться
21 мая 2022 08:59
автор: Антон Купреченков
автор фото: Страница ВКонтакте ACA MMA

Где и когда смотреть

Лига АСА возвращается в Москву и проведет мероприятие на «ЦСКА-Арене». Турнир стартует в 17:00 по московскому времени. Прямой эфир всего карда будет доступен на официальном сайте организации. Телеканал «Матч!» покажет поединки основного карда в прямом эфире, начало главных боев в 23:00.

Кард турнира АСА 139

Основные бои:

Эдуард Вартанян — Алейн Илунга

Хердесон Батиста — Александр Сарнавский

Александр Матмуратов — Артем Дамковский

Михаил Долгов — Владислав Янковский

Гаджимурад Харамагомедов (Россия,13-4) – Александр Мачадо (Бразилия, 8-4);

Предварительные поединки:

Тилек Машрапов — Элиас Сильверио

Роман Огульчанский — Александр Ковалев

Дэниель де Альмейда — Важа Циптаури

Чарльз Энрике — Герман Барсегян

Франсиско де Лима Мачиэль — Нурберген Шарипов

Страница ВКонтакте ACA MMA

источник: «Советский спорт»
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