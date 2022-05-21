АСА возвращается в Москву. Где смотреть и кто будет драться

Где и когда смотреть
Лига АСА возвращается в Москву и проведет мероприятие на «ЦСКА-Арене». Турнир стартует в 17:00 по московскому времени. Прямой эфир всего карда будет доступен на официальном сайте организации. Телеканал «Матч!» покажет поединки основного карда в прямом эфире, начало главных боев в 23:00.
Кард турнира АСА 139
Основные бои:
Эдуард Вартанян — Алейн Илунга
Хердесон Батиста — Александр Сарнавский
Александр Матмуратов — Артем Дамковский
Михаил Долгов — Владислав Янковский
Гаджимурад Харамагомедов (Россия,13-4) – Александр Мачадо (Бразилия, 8-4);
Предварительные поединки:
Тилек Машрапов — Элиас Сильверио
Роман Огульчанский — Александр Ковалев
Дэниель де Альмейда — Важа Циптаури
Чарльз Энрике — Герман Барсегян
Франсиско де Лима Мачиэль — Нурберген Шарипов
источник: «Советский спорт»