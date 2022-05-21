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Травма Сантоса и нокаут Алиева. Результаты турнира Eagle FC 47

В США завершился очередной турнир промоушена Хабиба Нурмагомедова, в главном бою Джуниор дос Сантос уступил Йоргану Де Кастро техническим нокаутом в третьем раунде.
Травма Сантоса и нокаут Алиева. Результаты турнира Eagle FC 47
21 мая 2022 10:46
автор: Антон Купреченков
автор фото: Вконтакте Eagle FC

Нокаут Ахмеда Алиева

Россиянин Ахмед Алиев осуществил самый зрелищный финиш турнира и в очередной раз подтвердил свой высокий уровень. В самом начале первого раунда он провел убойную серию по Даррелу Хорчеру и осуществил добивание в партере.

Вконтакте Eagle FC

Травма Джуниора дос Сантоса

Бразильскому тяжеловесу снова не повезло, его настигла очередная травма. Все произошло в третьем раунде. Дос Сантос неудачно оступился и травмировал ногу, отказавшись от продолжения поединка. Судьи зафиксировали победу Йоргана Де Кастро техническим нокаутом.

Технические результаты Eagle FC 47

Вконтакте Eagle FC

Главные бои:

  • Йорган Де Кастро победил Джуниора дос Сантоса техническим нокаутом в третьем раунде

  • Бой Гектор Ломбард – Тиаго Силва завершился без объявления результата

  • Маки Питоло победил Дага Ашера нокаутом в первом раунде

  • Эндрю Санчез победил Габриэля Чекко единогласным решением судей

  • Ахмед Алиев победил Даррела Хорчера нокаутом в первом раунде

Предварительные поединки:

  • Ислам Мамедов победил Зака Зейна сабмишеном в первом раунде

  • Ронни Маркес победил Реджи Пенья техническим нокаутом во втором раунде

  • Рузвельт Робертс победил Александра Альмейду единогласным решением судей

  • Пауло Силва победил Шона Сориано раздельным решением судей

  • Ади Алик победил Шона Банча единогласным решением судей

  • Дилан Мантелло победил Денниса Хьюза техническим нокаутом во втором раунде

источник: «Советский спорт»
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