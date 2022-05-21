Травма Сантоса и нокаут Алиева. Результаты турнира Eagle FC 47

Нокаут Ахмеда Алиева

Россиянин Ахмед Алиев осуществил самый зрелищный финиш турнира и в очередной раз подтвердил свой высокий уровень. В самом начале первого раунда он провел убойную серию по Даррелу Хорчеру и осуществил добивание в партере.

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Травма Джуниора дос Сантоса

Бразильскому тяжеловесу снова не повезло, его настигла очередная травма. Все произошло в третьем раунде. Дос Сантос неудачно оступился и травмировал ногу, отказавшись от продолжения поединка. Судьи зафиксировали победу Йоргана Де Кастро техническим нокаутом.

Технические результаты Eagle FC 47

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Главные бои:

Йорган Де Кастро победил Джуниора дос Сантоса техническим нокаутом в третьем раунде

Бой Гектор Ломбард – Тиаго Силва завершился без объявления результата

Маки Питоло победил Дага Ашера нокаутом в первом раунде

Эндрю Санчез победил Габриэля Чекко единогласным решением судей

Ахмед Алиев победил Даррела Хорчера нокаутом в первом раунде

Предварительные поединки: