Травма Сантоса и нокаут Алиева. Результаты турнира Eagle FC 47

Нокаут Ахмеда Алиева
Россиянин Ахмед Алиев осуществил самый зрелищный финиш турнира и в очередной раз подтвердил свой высокий уровень. В самом начале первого раунда он провел убойную серию по Даррелу Хорчеру и осуществил добивание в партере.
Травма Джуниора дос Сантоса
Бразильскому тяжеловесу снова не повезло, его настигла очередная травма. Все произошло в третьем раунде. Дос Сантос неудачно оступился и травмировал ногу, отказавшись от продолжения поединка. Судьи зафиксировали победу Йоргана Де Кастро техническим нокаутом.
Технические результаты Eagle FC 47
Главные бои:
Йорган Де Кастро победил Джуниора дос Сантоса техническим нокаутом в третьем раунде
Бой Гектор Ломбард – Тиаго Силва завершился без объявления результата
Маки Питоло победил Дага Ашера нокаутом в первом раунде
Эндрю Санчез победил Габриэля Чекко единогласным решением судей
Ахмед Алиев победил Даррела Хорчера нокаутом в первом раунде
Предварительные поединки:
Ислам Мамедов победил Зака Зейна сабмишеном в первом раунде
Ронни Маркес победил Реджи Пенья техническим нокаутом во втором раунде
Рузвельт Робертс победил Александра Альмейду единогласным решением судей
Пауло Силва победил Шона Сориано раздельным решением судей
Ади Алик победил Шона Банча единогласным решением судей
Дилан Мантелло победил Денниса Хьюза техническим нокаутом во втором раунде