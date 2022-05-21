Дариуш решил, что он лучший легковес и победит всех

«Мне кажется, что я очень хорош, я так думаю, возможно, что я лучший боец в мире. Мы - это еда, кто и кого съест первым?. Я довольно спокойно к этому отношусь. Я должен был драться с Чарльзом Оливейрой еще два года назад, но у него случились семейные проблемы и бой отменили, а потом он подрался с Тони Фергюсоном, а я не понял почему забыли обо мне… Я раздражен из-за такого положения дел. Я не хочу ничего ждать. Если Ислам Махачев будет биться с Чарльзом Оливейрой - круто, если я - круто. Мы с Махачевым идем на серии из десяти побед подряд, каждый из нас достоин титульного боя. Я просто жду своего соперника, это может быть Майкл Чендлер, Дастин Порье или Ислам Махачев».

Бенеил Дариуш в последнем бою победил Тони Фергюсона единогласным решением судей. На его счету двадцать одна победа, одна ничья и четыре поражения.