АСА снова в Москве. Результаты турнира

Повторение успеха
Александр Сарнавский вновь сошелся с Хердесеном Батистой и снова повторил свой успех, нокаутировав оппонента в самом начале первого раунда.
Хирамагомедов в очередной раз победил
Российский полусредневес Гаджимурад Хирамагомедов провел очередное доминирующее выступление и победил Ирвинга Ромеро-Мачадо единогласным решением судей.
Битвы не получилось
В рамках 1/4 Гран-при ACA легковесов состоялся поединок между Эдуардом Вартаняном и Алейном Илунгой. В третьем раунде Вартанян поймал Илунгу в гильотину и финишировал своего оппонента.
Технические результаты АСА 139
Основные поединки:
- Эдуард Вартанян победил Алейна Илунга сабмишеном в третьем раунде
- Александр Сарнавский победил Хердесена Батисту техническим нокаутом в первом раунде
- Александр Матмуратов победил Артема Дамковского единогласным решением судей
- Гаджимурад Хирамагомедов победил Ирвинга Мачадо единогласным решением судей
- Владислав Янковский победил Михаила Долгова раздельным решением судей
Предварительные бои:
- Тилек Машрапов победил Элиаса Сильверио раздельным решением судей
- Роман Огульчанский победил Александра Ковалева единогласным решением судей
- Даниэль де Альмейда победил Важа Циптаури раздельным решением судей
- Чарльз Энрике победил Германа Барсегяна техническим нокаутом во втором раунде
- Игорь Жирков победил Никиту Чистякова единогласным решением судей
- Александр Подлесный победил Франсиско де Лиму Мачиеля раздельным решением судей
- Айк Казарян победил Фатхидина Собирова единогласным решением судей
- Осимхон Рахмонов победил Ержата Нурлана Уулу единогласным решением судей
источник: «Советский спорт»