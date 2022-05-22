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АСА снова в Москве. Результаты турнира

В Москве состоялся грандиозный турнир АСА 139, в главном бою вечера Эдуард Вартанян задушил Хердесена Батисту в третьем раунде.
АСА снова в Москве. Результаты турнира
22 мая 2022 09:50
автор: Антон Купреченков
автор фото: ACA

Повторение успеха

Александр Сарнавский вновь сошелся с Хердесеном Батистой и снова повторил свой успех, нокаутировав оппонента в самом начале первого раунда.

Хирамагомедов в очередной раз победил

Российский полусредневес Гаджимурад Хирамагомедов провел очередное доминирующее выступление и победил Ирвинга Ромеро-Мачадо единогласным решением судей.

Источник фото: ACA

Битвы не получилось

В рамках 1/4 Гран-при ACA легковесов состоялся поединок между Эдуардом Вартаняном и Алейном Илунгой. В третьем раунде Вартанян поймал Илунгу в гильотину и финишировал своего оппонента.

Источник фото: ACA

Технические результаты АСА 139

Основные поединки:

  • Эдуард Вартанян победил Алейна Илунга сабмишеном в третьем раунде
  • Александр Сарнавский победил Хердесена Батисту техническим нокаутом в первом раунде
  • Александр Матмуратов победил Артема Дамковского единогласным решением судей
  • Гаджимурад Хирамагомедов победил Ирвинга Мачадо единогласным решением судей
  • Владислав Янковский победил Михаила Долгова раздельным решением судей

Предварительные бои:

  • Тилек Машрапов победил Элиаса Сильверио раздельным решением судей
  • Роман Огульчанский победил Александра Ковалева единогласным решением судей
  • Даниэль де Альмейда победил Важа Циптаури раздельным решением судей
  • Чарльз Энрике победил Германа Барсегяна техническим нокаутом во втором раунде
  • Игорь Жирков победил Никиту Чистякова единогласным решением судей
  • Александр Подлесный победил Франсиско де Лиму Мачиеля раздельным решением судей
  • Айк Казарян победил Фатхидина Собирова единогласным решением судей
  • Осимхон Рахмонов победил Ержата Нурлана Уулу единогласным решением судей

источник: «Советский спорт»
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