Кэтлин Виейра уверенно движется к титулу. Результаты турнира UFC Vegas 55

Он не вернется. Хабиб Нурмагомедов будет находиться в ММА, но как спортивный функционер

Каждый день мы продолжаем читать новые публикации о мифическом возвращении Хабиба Нурмагомедова в спорт, но все это слова, которые не подтверждены никакими фактами.