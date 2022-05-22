Кэтлин Виейра уверенно движется к титулу. Результаты турнира UFC Vegas 55

Представительница легчайшей женской весовой категории Кэтлин Виейра одержала очередную победу. С ней сразилась экс-чемпионка UFC Холли Холм, которая вернулась после длительного простоя. Поединок получился долгим и вязким. Несмотря на определенную активность у Холм фактически ничего не получалось. Она постоянно пробивала двойку и пыталась сблизиться с ударами, но Виейра все понимала и контролировала. Нельзя сказать, что американка дралась плохо, но для победы этого оказалось явно недостаточно. Судьи долго совещались и присудили победу Кэтлин Виейре раздельным решением (48-47, 48-47, 47-48).
В со-главном поединке турнира Мишель Перейра одолел Сантьяго Понциниббио раздельным решением судей (28-29, 30-27, 29-28).
Технические результаты UFC Vegas 55
Предварительные поединки:
- Сэм Хьюз победила Элис Рид техническим нокаутом в третьем раунде;
- Чейз Хупер победил Фелипе Колареса техническим нокаутом в третьем раунде;
- Джонатан Мартинес победил Винса Моралеса единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27);
- Урош Медич победил Омара Моралеса техническим нокаутом во втором раунде;
- Жаилтон Алмейда победил Паркера Портера сабмишеном во втором раунде;
- Джозеф Холмс победил Алена Амедовски сабмишеном в первом раунде.
Главные бои:
- Чжун Ен Парк победил Эрика Андерса раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28);
- Табата Риччи победил Полиану Виану единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28);
- Чиди Нджокуани победил Душко Тодоровича нокаутом в первом раунде;
- Мишель Перейра победил Сантьяго Понзиниббио раздельным решением судей (28–29, 30–27, 29–28);
- Кэтлин Виейра победила Холли Холм раздельным решением судей (47–48, 48–47, 48–47).