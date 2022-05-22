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Теперь официально. Аманда Нуньес и Джулианна Пенья проведут долгожданный реванш

В UFC официально анонсировали реванш между Джулианной Пенья и Амандой Нуньес.
Теперь официально. Аманда Нуньес и Джулианна Пенья проведут долгожданный реванш
22 мая 2022 23:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Об этом поединке много говорили, но официальное заявление подоспело только сейчас. Аманда Нуньес и Джулианна Пенья подписали контракт на бой, который состоится 30 июля в рамках турнира UFC 277. Девушки разыграют титул организации в легчайшем весе.

ПЕРВЫЙ БОЙ

Первый поединок между ними состоялся в декабре прошлого года, тогда мы с вами наблюдали величайший апсет в истории женского ММА. Джулианна Пенья, а на нее никто не ставил и не особо верил, смогла задушить Нуньес во втором раунде, показав, что у доминирующей чемпионки есть определенные психологические проблемы и пробелы в технике. Перед первым боем Аманда Нуньес перенесла коронавирус и не смогла провести полноценный тренировочный лагерь, что повлияло на ее функциональные кондиции, а что сейчас?

UFC

ЧТО ЖДАТЬ СЕЙЧАС

Джулианна Пенья и Аманда Нуньес возглавили очередной сезон TUF, две противоборствующие команды будут биться друг с другом, а завершит сезон поединок их тренеров. Разговоров и споров уже очень много, кто-то кричит, что Аманда Нуньес проиграла совершенно случайно, а другие говорят, что Джулианна Пенья пришла всерьез и надолго. Все это слова, а реальность покажет бой, сомнительно, что Джулианна Пенья легко отдаст свой титул.

На счету Джулианны Пенья четырнадцать побед и четыре поражения.

В статистике Аманды Нуньес двадцать одна победа и пять поражений.

источник: «Советский спорт»
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