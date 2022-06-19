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Glory расторгли контракт со всеми российскими бойцами

Международный промоушен Glory, который является организатором поединков по правилам кикбоксинга уволил всех российских спортсменов.
Glory расторгли контракт со всеми российскими бойцами
19 июня 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Glory

Антироссийские настроения затронули и кикбоксерский промоушен Glory, который умудрился уволить всех российских спортсменов. Компания опубликовала официальный пресс-релиз:

«В связи с военной спецоперацией Российской Федерации на Украине, которую осуждает Glory, организация столкнулась с рядом препятствий, которые сделали невозможным проведение поединков для российских спортсменов, включая логистические запреты, проблемы безопасности, блокировку денежных переводов в условиях мировых финансовых санкций против России, а также нежелание соперников соревноваться с россиянами. «Нам бы хотелось глубоко поблагодарить российских спортсменов в эти непростые времена за сотрудничество и историческое выступление в нашей лиге. Мы ценим их как спортсменов, конкурентов и друзей, и эта вызывающая сожаление ситуация – не их вина, но и не наша тоже. Мы уважаем их карьеры и преданность спорту. Мы приложили огромные усилия, чтобы попытаться организовать для них различные поединки. Но проблемы реального мира в нынешних условиях непреодолимы».

Из организации был уволен чемпион в полутяжелом весе Артем Вахитов и еще несколько представителей России.

ЭТО ВОЗМУТИТЕЛЬНО

В тексте Glory возмутительно все. Большая часть наших бойцов тренируется в Таиланде или Сингапуре и ни о каких логистических проблемах не может быть и речи. Очень печально, что спорт превращается в какое-то политическое орудие и является методом выражения воли отдельных руководителей промоушенов. На этом фоне очень положительно смотрится президент UFC Дана Уайт, который занимается своим делом и не пытается касаться политики. Увольнение бойцов — хороший повод для создания на территории нашей страны альтернативных бойцовских промоушенов, которые будут организовывать поединки по правилам кикбоксинга.

источник: «Советский спорт»
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