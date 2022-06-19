Glory расторгли контракт со всеми российскими бойцами

Антироссийские настроения затронули и кикбоксерский промоушен Glory, который умудрился уволить всех российских спортсменов. Компания опубликовала официальный пресс-релиз:

«В связи с военной спецоперацией Российской Федерации на Украине, которую осуждает Glory, организация столкнулась с рядом препятствий, которые сделали невозможным проведение поединков для российских спортсменов, включая логистические запреты, проблемы безопасности, блокировку денежных переводов в условиях мировых финансовых санкций против России, а также нежелание соперников соревноваться с россиянами. «Нам бы хотелось глубоко поблагодарить российских спортсменов в эти непростые времена за сотрудничество и историческое выступление в нашей лиге. Мы ценим их как спортсменов, конкурентов и друзей, и эта вызывающая сожаление ситуация – не их вина, но и не наша тоже. Мы уважаем их карьеры и преданность спорту. Мы приложили огромные усилия, чтобы попытаться организовать для них различные поединки. Но проблемы реального мира в нынешних условиях непреодолимы».

Из организации был уволен чемпион в полутяжелом весе Артем Вахитов и еще несколько представителей России.

ЭТО ВОЗМУТИТЕЛЬНО

В тексте Glory возмутительно все. Большая часть наших бойцов тренируется в Таиланде или Сингапуре и ни о каких логистических проблемах не может быть и речи. Очень печально, что спорт превращается в какое-то политическое орудие и является методом выражения воли отдельных руководителей промоушенов. На этом фоне очень положительно смотрится президент UFC Дана Уайт, который занимается своим делом и не пытается касаться политики. Увольнение бойцов — хороший повод для создания на территории нашей страны альтернативных бойцовских промоушенов, которые будут организовывать поединки по правилам кикбоксинга.