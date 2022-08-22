Реванш или завершение карьеры. Что ждет Камару Усмана?

Ожидалось, что Камару Усман будет владеть поясом очень долго, но Леон Эдвардс нарушил все планы. Что ждет бывшего чемпиона? Давайте рассуждать…

Завершение карьеры

Усман не один раз говорил, что хочет завершить свой бойцовский путь в скором времени. Возможно, что этот момент настал, конечно, он не планировал уходить после поражения, но сможет ли он восстановиться психологически? Это покажет время, но исключать такой вариант нельзя.

Реванш с Эдвардсом

UFC любит давать поверженным чемпионам новый шанс уже в следующем бою, так было с Амандой Нуньес и не только с ней, но есть существенный нюанс… Леон Эдвардс ждал реванша с Камару Усманом более семи лет, почему сейчас ситуация должна развиваться по совсем иному сценарию? Все будет решать Дана Уайт и он организует незамедлительный реванш, если Усман не покинет спорт.

Посмотрев бой Эдвардса и Усмана понимаешь, что Леон одержал абсолютно заслуженную победу, переиграв Камару по всем статьям и полностью воспользовавшись своим преимуществом в антропометрии. В реванше все будет идентично. Да, может Эдвардс и не нокаутирует Усмана во второй раз, но точно одержит победу судейским решением. Леон Эдвард – чемпион, который пришел всерьез и надолго.