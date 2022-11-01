Реванш Немкова и Андерсона, возвращение Мороз. Главные бои ноября в ММА и боксе

ACA 147. Раисов - Вартанян
4 ноября в Москве состоится очередной турнир промоутерской компании АСА. В главном бою вечера Юсуф Раисов будет драться с Эдуардом Вартаняном.
автор фото: ACA
TOP DOG 17. Шиша - Тандовский
5 ноября в Москве пройдет турнир кулачного промоушена TOP DOG.
Бокс. Бивол - Рамирес
6 ноября в Абу-Даби состоится бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом.
автор фото: социальная сеть Дмитрия Бивола
UFC Vegas 64
6 ноября в США пройдет очередной ивент UFC. В главном бою вечера Аманда Родригес подерется с Амандой Лемос.
В рамках турнира свои очередные поединки проведут Максим Гришин и Тагир Уланбеков.
AMC Fight Nights 116. Буторин - Дазаев 2
11 ноября в Астрахани состоится турнир промоутерской компании AMC Fight Nights. В главном бою вечера Максим Буторин проведет реванш с Гойти Дазаевым.
автор фото: AMC Fight Nights
Бокс. Батыргазиев - Нуньес
12 ноября в Москве пройдет боксерский вечер. В главном поединке вечера Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев проведет поединок с Рикардо Нуньесом.
UFC 281. Адесанья - Перейра
13 ноября в США состоится очередной номерной турнир UFC. В главном бою вечера Исраэль Адесанья и Алекс Перейра проведут титульный бой в среднем весе.
Карла Эспарза подерется с Вейли Жанг за титул организации в минимальном весе.
Дастин Порье сразится с Майклом Чендлером.
автор фото: UFC
ACA 148. Магомедов-Оленичев
18 ноября в Сочи пройдет турнир АСА. В главном поединке вечера Муслим Магомедов и Олег Оленичев подерутся за титул в полутяжелом весе.
RCC: Тищенко - Перес
19 ноября в Екатеринбурге состоится очередной боксерский ивент RCC. В главном бою вечера Евгений Тищенко сразится с Майклом Пересом.
автор фото: UFC
Bellator 288. Немков - Андерсон
19 ноября в США пройдет очень интересный турнир Bellator. В главном событии вечера состоится финал Гран-при организации в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном.
В рамках ивента Усман Нурмагомедов подерется за титул с Патрисио Фрейре.
автор фото: Bellator
UFC Vegas 65. Спивак - Льюис
20 ноября в США состоится заключительный турнир UFC в ноябре. В главном бою вечера Сергей Спивак будет драться с Дерриком Льюисом.
В рамках турнира ожидается возвращение украинской спортсменки Марины Мороз.
PFL: Харрисон - Пачеко
26 ноября пройдет турнир PFL, в главном бою вечера Кайла Харрисон встретится с Ларисой Пачеко.