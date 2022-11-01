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Реванш Немкова и Андерсона, возвращение Мороз. Главные бои ноября в ММА и боксе

Ноябрь подарит нам несколько зубодробительных турниров. «Советский спорт» расскажет о главных поединках месяца в ММА и боксе.
Реванш Немкова и Андерсона, возвращение Мороз. Главные бои ноября в ММА и боксе
01 ноября 2022 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

ACA 147. Раисов - Вартанян

4 ноября в Москве состоится очередной турнир промоутерской компании АСА. В главном бою вечера Юсуф Раисов будет драться с Эдуардом Вартаняном.

автор фото: ACA

TOP DOG 17. Шиша - Тандовский

5 ноября в Москве пройдет турнир кулачного промоушена TOP DOG.

Бокс. Бивол - Рамирес

6 ноября в Абу-Даби состоится бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA между Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом.

автор фото: социальная сеть Дмитрия Бивола



UFC Vegas 64

6 ноября в США пройдет очередной ивент UFC. В главном бою вечера Аманда Родригес подерется с Амандой Лемос.

В рамках турнира свои очередные поединки проведут Максим Гришин и Тагир Уланбеков.

AMC Fight Nights 116. Буторин - Дазаев 2

11 ноября в Астрахани состоится турнир промоутерской компании AMC Fight Nights. В главном бою вечера Максим Буторин проведет реванш с Гойти Дазаевым.

автор фото: AMC Fight Nights

Бокс. Батыргазиев - Нуньес

12 ноября в Москве пройдет боксерский вечер. В главном поединке вечера Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев проведет поединок с Рикардо Нуньесом.

UFC 281. Адесанья - Перейра

13 ноября в США состоится очередной номерной турнир UFC. В главном бою вечера Исраэль Адесанья и Алекс Перейра проведут титульный бой в среднем весе.

Карла Эспарза подерется с Вейли Жанг за титул организации в минимальном весе.

Дастин Порье сразится с Майклом Чендлером.

автор фото: UFC

ACA 148. Магомедов-Оленичев

18 ноября в Сочи пройдет турнир АСА. В главном поединке вечера Муслим Магомедов и Олег Оленичев подерутся за титул в полутяжелом весе.

RCC: Тищенко - Перес

19 ноября в Екатеринбурге состоится очередной боксерский ивент RCC. В главном бою вечера Евгений Тищенко сразится с Майклом Пересом.

автор фото: UFC

Bellator 288. Немков - Андерсон

19 ноября в США пройдет очень интересный турнир Bellator. В главном событии вечера состоится финал Гран-при организации в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном.

В рамках ивента Усман Нурмагомедов подерется за титул с Патрисио Фрейре.



автор фото: Bellator

UFC Vegas 65. Спивак - Льюис

20 ноября в США состоится заключительный турнир UFC в ноябре. В главном бою вечера Сергей Спивак будет драться с Дерриком Льюисом.

В рамках турнира ожидается возвращение украинской спортсменки Марины Мороз.

PFL: Харрисон - Пачеко

26 ноября пройдет турнир PFL, в главном бою вечера Кайла Харрисон встретится с Ларисой Пачеко.





источник: «Советский спорт»
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