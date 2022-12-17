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Блогер накидал блогеру или очередной провал Емельяненко

Александр Емельяненко проиграл блогеру, который весил меньше него на двадцать килограммов.
Блогер накидал блогеру или очередной провал Емельяненко
17 декабря 2022 08:15
автор: Антон Купреченков
автор фото: Бойцовский клуб РЕН ТВ

В главном бою Бойцовского клуба Рен ТВ Александр Емельяненко потерпел очередное поражение, что неудивительно. Удивило, что Емельяненко не был нокаутирован. Бой прошел всю дистанцию. Святослав Коваленко умудрился послать Александра в нокдаун. АЕ полностью потерял свой удар, у него нет скорости и мощи, а его попытки ударов напоминали тычки, которые наносят начинающие боксеры.

Хочется отдельно отметить борьбу чемпиона мира и России по самбо Александра Емельяненко, а вернее ее элементарное отсутствие. Поразительно, но он не научился скрещивать ноги на туловище противника находясь на спине, а если сказать по профессиональному, то работать из закрытого гарда. Создается впечатление, что он просто не знает об этом и это не шутка. Обычно, опытные грэпплеры не скрещивают ноги для выхода на болевой прием, но Александр просто не владеет их навыками. Кульминацией боя стала попытка Святослава Коваленко накинуть на Александа треугольник, автор, будучи грэпплером с солидным стажем, уже представил как легко можно его затянуть и заставить беспомощного Емельяненко сдаться, но Святослав не смог его закрыть, показав, что борьба в партере не самая сильная его сторона. Бой завершился раздельным решением судей не в пользу Александра Емельяненко.

Что же дальше? Думается, что менеджер Емельяненко продолжит организовывать ему вот такие бои, к которым не нужно готовиться. У бывшего бойца получился просто провальный год, но его это не волнует… Главное, что он неплохо заработал, а все остальное просто ерунда и мечты его фанатов, если такие еще остались, что весьма сомнительно.

После боя Емельяненко заявил, что его засудили… Хорошо, что все это закончилось.

источник: «Советский спорт»
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