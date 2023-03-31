Последний бой Роя Джонса и много турниров по боям без правил. Главные поединки апреля

1 апреля. Бокс

1 апреля в США пройдет боксерский турнир. В главном бою вечера ветеран Рой Джонс проведет свой заключительный бой в карьере. Это не точно, но он так сказал. А соперником легендарного боксера станет экс-боец UFC Энтони Петтис.

1 апреля. Бокс

1 апреля в Великобритании пройдет еще один вечер бокса. В главном событии вечера Энтони Джошуа разделит ринг с Джермейном Франклином.

PFL

Американский промоушен дал старт новому сезону гран-при. В апреле состоится сразу несколько турниров: 2,8 и 15 апреля.

8 апреля. АСА 155

8 апреля лига АСА возвращается в Минск, где проведет очередной яркий ивент. В главном поединке вечера Махарбек Каргинов подерется с Жозиелем Сильвой.

Источник фото: ACA

9 апреля. UFC 287

9 апреля в США состоится турнир UFC 287. В главном поединке вечера Исраэль Адесанья проведет реванш с Алексом Перейрой.

16 апреля. UFC FN

16 апреля в США пройдет очередной ивент UFC. В главном бою вечера Макс Холлоуэй сразится с Арнольдом Алленом.

Источник фото: UFC

22 апреля. Bellator 294

22 апреля в США состоится турнир Bellator, который интересен своим женским поединком. Ветеран ММА Лиз Кармуш будет биться с Дианной Беннет.

Источник фото: Bellator

23 апреля. Павлович против Блейдса

23 апреля в США пройдет турнир UFC FN, в главном поединке вечера Сергей Павлович и Кертис Блейдс проведут претендентский поединок.

Источник фото: UFC

30 апреля. Возвращение Царукяна

30 апреля в рамках турнира UFC свой очередной поединок проведет Арман Царукян, а его соперником станет Ренато Мойкано.