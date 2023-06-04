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Подростка убили прямо в октагоне. Как это могло случиться в вотчине Фёдора Емельяненко?

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Подростка убили прямо в октагоне. Как это могло случиться в вотчине Фёдора Емельяненко?
04 июня 2023 19:15
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА

Пока Федор Емельяненко переживает за своего неспокойного во всех смыслах брата Александра, в его вотчине ММА произошла трагедия. Новость о кошмаре в Белогорске Амурской области облетела все российские СМИ. В ходе турнира по ММА в октагоне от удара, именуемого в смешанных единоборствах «маваши гери – дзёдан» (удар ногой по голове противника), погиб шестнадцатилетний подросток.

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Звали парня Богдан Пушкарев. Он был из многодетной семьи, которая проживает в поселке Архара. Год назад поступил в колледж города Благовещенска. Большого опыта боев в смешанных единоборствах не имел, потому что занимался чуть меньше года.

«От своего округа набирали в заявку детей по прописке, а Богдан прописан в Архаре, хоть и уже год учится в Благовещенске. Там у него временная прописка, поэтому в заявке на Кубок он шел от Архары и стоял как новичок — в секции в Архаре занимался не более года. Его мама, как и любая нормальная мать, не могла сказать ни слова. Все, что она сказала мне по телефону, это: «Алло». Я говорила с отчимом мальчика. Эта трагедия ни в какие рамки не укладывается. Для мамы любой ребенок — самый дорогой и любимый», — рассказала глава Архаринского округа Татьяна Шутрина.

Согласно положению о проведении Кубка «Спорт-клуба Родина» по смешанным боевым единоборствам (ММА), все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. Турнир и сам клуб подчиняются правилам Союза ММА России. Однако, несмотря, на строгий регламент, судья, он же и организатор турнира, пренебрег правилами, да и просто техникой безопасности, и разрешил спортсменам зайти в октагон без головных уборов. В ходе боя, который проходил вполне себе традиционно, один из юных бойцов пропустил удар в голову, после чего его отвезли в местное отделение реанимации, где он через некоторое время скончался.

Один вопрос: что помешало попросить бойцов выйти в ринг в защите? Это же совершенно ни на что не влияет, кроме одного – сохранение жизни участникам соревнований. Глава города Белогорска из-за резонансного дела, поднял на уши всю местную администрацию. Следственный отдел СК РФ по Белогорску и прокуратура города уже организовали проверку по факту смерти подростка.

«Прокуратура даст правовую оценку деятельности организатора мероприятия, а также соблюдения требований законодательства при проведении соревнования. Ход и результаты до следственной проверки находятся на контроле прокуратуры Белогорска», – сообщили в ведомстве.

ММА – довольна опасная штука. Трагедии, порой, случаются на ровном месте. Там, где, казалось бы, все люди выходят подготовленными на арену, ничто не гарантирует того, что после боя спортсмен уйдет из зала на своих двоих. В апреле 2013 года боец любительского ММА Пабло Элочукву в третьем раунде поединка уже не мог оказывать никакого сопротивления сопернику. Организаторы почувствовали неладное и предложили бойцу остановиться и выпить апельсинового сока для поднятия сахара в крови. Но это не сработало. Пабло несколько раз терял сознание после чего отключился окончательно, скончавшись прямо на ринге. В 2012 году боец Тайрон Миммс во втором раунде поединка почувствовал недомогание, вследствие чего бой был остановлен. Помощь, которую оказали бойцу – не помогла. Через несколько часов Тайрон умер в больнице.

источник: «Советский спорт»
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