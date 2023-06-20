Президент БК «Ахмат» убил человека в кафе. Словесная перепалка переросла в стрельбу и поножовщину

По-настоящему вопиющий случай произошел сегодня в Ангарске. Городское кафе «Coffee Like» в 182-м квартале превратилось в место для бандитской разборки, главными действующими лицами которой стали спортивные городские чиновники. В частности, в ней приняли участие президент местного бойцовского клуба «Ахмат» Василий Мурачев и президент федерации бокса Ангарска Александр Ракислов.

Мурачев зашел утром в кафе, когда там уже находился Ракислов вместе со своим другом Оганезом Туманяном. У них произошла словесная перепалка, в ходе которой глава бойцовского клуба выхватил пистолет и выстрелил в своего коллегу. Туманян в ответ взял нож с кухни и нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Тот, обороняясь, еще несколько раз выстрелил в ответ и уехал на Ленд Крузере без номеров.

Автомобиль чуть позже нашли недалеко от главной городской больницы, в салоне силовики обнаружили пистолет, из которого велась стрельба. Мурачев просто не мог продолжать движение из-за полученных ножевых ранений. Единственный способ выжить – приехать в медицинское учреждение и сдаться в руки органов правопорядка.

Президент ангарской федерации бокса и его друг также были доставлены в ту же больницу. Увы, но 34-летнего Оганеза Туманяна не удалось спасти, он получил смертельные травмы в результате перестрелки и скончался в больнице. Ракислов в результате стрельбы получил травматическое и огнестрельное ранение грудной клетки и обеих ног.

Стрелок Мурачев сейчас находится в больнице под наблюдением полицейских. По данным некоторых СМИ, мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство. Также стало известно, что президент бойцовского клуба состоит в ЧВК «Вагнер» и недавно вернулся из зоны спецоперации. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Ангарской федерации бокса Вячеслав Помыткин.

«Никто не знает из-за чего произошла перестрелка. По камерам, зашел этот Мурачев и сразу открыл стрельбу, не разговаривал, просто с ходу начал стрелять. Ракислов сидел, кофе пил просто. В тяжелом состоянии, ничего неизвестно, пулевые раны по ногам и все, вроде. Навряд ли были знакомы, потому что Ракислов проживает в Москве. А этот товарищ вообще сидел, а потом пошел в «Вагнер», отбыл в ЧВК полгода, пришел неделю назад», – сказал Помыткин.

До сих пор истинные мотивы этой ужасной истории остаются загадкой. Однако Федерация бокса России уже собрала срочно совещание, целью которого станет инициирование расследования этого инцидента. Мы, в свою очередь, приносим соболезнования семье погибшего Оганеза Туманяна. Такие ситуации не должны происходить 21 веке и омрачать облик, как спорта, так и общества в целом.