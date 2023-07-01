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Колизей или Красная площадь. Маск и Цукерберг отдадут миллиарды ради пафоса

Противостояние одиозной парочки может с лёгкостью задвинуть гладиаторские турниры Цезаря.
Колизей или Красная площадь. Маск и Цукерберг отдадут миллиарды ради пафоса
01 июля 2023 10:30
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

В Сети все больше и больше разгорается конфликт между двумя гениями современности – Илоном Маском и Марком Цукербергом. Их грызня уже вышла за пределы саркастичных твитов, ребята решили выяснить отношения в октагоне. А вот местом проведения поединка могут стать такие знаковые исторические объекты, как Колизей или Красная площадь.

Новая эпоха гладиаторов

Глава Tesla и SpaceX сегодняшним утром просто взорвал социальные сети. Вместо привычных перебранок и желчи, которые Маск выливает на различных медийных личностей, миллиардер решил обозначить конкретику по его будущему поединку с Цукербергом. Илон предложил своему сопернику определиться с площадкой и рассмотреть такой шикарный вариант, как римский Колизей.

Getty Images

Изначально планировалось, что противостояние пройдет на известной арене UFC Apex в Лас-Вегасе, на которой регулярно проходят турниры одноименной организации. Однако Маск решил вывести шоу на новый уровень. «Есть шанс, что бой пройдет в Колизее», — отметил он. К посту Илон также приложил ссылку на отрывок из комедийного фильма «Житие Брайана по Монти Пайтон» с подписью: «Мне надо поработать над своей выносливостью».

По данным источников некоторых американских СМИ, несколько дней назад с Цукербергом по поводу организации боя в Колизее связался министр культуры Италии. После этого представители Марка передали сообщение главе UFC Дане Уайту для дальнейших переговоров. Также отмечается, что оба миллиардера крайне заинтересованы в этой площадке, несмотря на то, что аренда такой арены может обойтись бизнесменам в миллиарды евро.

Российская альтернатива

После подобных новостей с предложением вышла и российская сторона, которую представил Василий Конов. Он ответил на сообщения Маска и предложил ему несколько вариантов для проведения поединка в Москве, в частности такие локации, как: Лужники, Красная площадь или же Большой театр.

«Давайте поднимем шумиху, и вы сразитесь с Цукербергом в Москве? Первоклассное производство «Матч ТВ», гарантированный ажиотаж зрителей на стадионе финального матча ЧМ-2018, в Большом театре или в центре города! Или, наверное, на Красной площади — почему бы и нет?» — предложил заместитель генпродюсера.

РИА Новости

Что ж, нам остается только дожидаться официального объявления по поводу места проведения поединка. Безусловно, все российские фанаты единоборств и почитатели Маска и Цукерберга были бы в восторге, если бы поединок прошел в Москве, однако нужно быть реалистами. Если бой все таки состоится, в чем есть сомнения, то он скорее всего пройдет на территории США или же в Европе.

источник: «Советский спорт»
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