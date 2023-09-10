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Волков победил уникальным приёмом. Это жёсткий троллинг в адрес фанатов. Видео

Саша подтянул борьбу.
Волков победил уникальным приёмом. Это жёсткий троллинг в адрес фанатов. Видео
10 сентября 2023 09:30
автор: Игорь Брагин
автор фото: UFC

В австралийском Сиднее завершился номерной турнир UFC 293. В главном бое вечера случился невероятный апсет. Пятый номер рейтинга среднего веса Шон Стрикленд на запчасти разобрал действующего чемпиона Исраэля Адесанью. Люди, поставившие на претендента деньги, в буквальном смысле озолотились. Но российских поклонников ММА интересовал соглавный бой, в котором встречались местный рубака-парень и российский богатырь.

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Александр Волков (экс-чемпион Bellator) с первых дней после появления в UFC был одним из постоянных претендентов на чемпионский пояс в тяжёлом весе. Казалось бы, прекрасный повод неистово «топить» за русского парня, образованного, остроумного и чрезвычайно талантливого. Но поклонники ММА предпочитали троллить Драго, а не слать ему лучи поддержки. Почему?

Источник фото: Getty Images

Дело в том, что Александр ярко начал свою карьеру в главной лиге планеты. Но после четырёх побед над звёздами минувших дней он проиграл реальному топу. А ведь виктория в бою с Льюисом могла стать аргументом для выхода на титульник. Через бой он проигрывает Блэйдсу и критика в социальных сетях принимает форматы цунами. Волков – базовый каратист, что и становится поводом для менторских нравоучений.

«Саша, подтяни борьбу!», «Волк, езжай в Дагестан, подтяни борьбу!», «Саша, хватит лупить ногами, подтяни борьбу!». Примерно такие оригинальные пожелания звучат в каждом посте Александра на протяжении последних 4-5 лет. По идее, Волков мог бы обогатиться на мерче с надписью «Саша…» ну вы в курсе. Волков, к слову, крайне образованный и остроумный парень. Он регулярно троллит своих поклонников и недоброжелателей.

И когда-то должно было случиться что-то, что войдёт в историю. Либо Волков бесславно останется вечным парнем из топ-10 тяжёлого дивизиона, который был около топа, но яркую лепту в историю UFC не внёс. Случилось это в Австралии, случилось неожиданно и потрясло мир российских единоборств. Без малейшей иронии.

Туиваса, которого выписали Александру в оппоненты, яркий и крайне любимый на родине парень. Про таких говорят – отбитый на всю голову. Он из числа местных аборигенов (в научном смысле слова), ведёт себя отвязно, ничего не боится и имеет свою яркую фишку. После побед он забирает у одного из фанатов кроссовок (прямо с ноги), наливает туда пиво и прямо в октагоне его выпивает. Плюс, невысокого роста и с приличным лишним весом.

Но все эти забавные элементы, которые наверняка планировались и в поединке с Волковым, пошли прахом буквально сразу. Саша планомерно разбивал соперника в стойке, ничего удивительного тут не было, мы радовались за нашего парня, но даже представить себе не могли, что случится дальше. А случилось невероятное. Волков перевёл соперника на канвас, опрокинув на спину. И не стал переворачивать тушку Тая, а крепок прижал его к себе. Да ладно, недоверчиво напряглись знатоки…

Есть в борьбе уникальный приём. Это не кликбейт, он реально уникальный. Его используют в лучшем случае раз-два в год в ведущих лигах. Он слишком сложен технически, есть гораздо более простые варианты финишировать соперника в партере: забить локтями, кулаками, сидя на поверженном оппоненте. Саша исполнил Иезекииль! И Туиваса сдался. Фантастика!

Источник фото: UFC

Главным специалистом по этому приёму считается Алексей Олейник. Он, кстати, находится последние месяцы в Москве. Неужели, это он натаскал Волкова? В комментариях российских пабликов у фанатов натуральная истерика. Саша подтянул борьбу настолько, что исполняет невероятную классику! Этот мем определённо следует монетизировать. И если Саша никогда не доберётся до титульного боя, свой вклад с историю UFC он внёс. Красавец!

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