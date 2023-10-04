Одним ударом в сердце. Российского бойца ММА убили посреди ресторана

Два года назад Алан Хадзиев приехал в родной Моздок, чтобы расписаться со своей возлюбленной. Спортсмен состоял в отношениях с девушкой пятнадцать лет - пара уже имела ребёнка и давно ждала подходящего момента для венчания. Заодно боец собирался навестить родственников и отдохнуть перед возвращением к тренировкам: недавно ему пришлось взять паузу в работе из-за травмы пальца.

Однако вернуться к выступлениям осетину оказалось не суждено. В последний день своего пребывания на родине Алан стал нечаянной жертвой пьяных разборок, попытавшись разнять дерущихся мужчин.

Хадзиева убили ударом точно в сердце.

Осетинский чемпион

Хадзиев покинул Северную Осетию за несколько лет до трагедии, мечтая сделать карьеру в профессиональном спорте. Алан увлекался единоборствами с детства: в своё время он занимался кикбоксингом, боксом, дзюдо, вольной борьбой и ушу-саньда. Уйти в ММА осетин решил в 25 лет, уже имея за спиной солидный бойцовский опыт и довольно разнообразное резюме.

В новой сфере Алан дебютировал в 2015 году, завоевав первое место на соревнованиях FCF в Кисловодское. Тогда же бойцу присвоили звание мастера спорта международного класса - и это было для него только началом.

После этого неоднократно побеждал на чемпионатах России, Евразии. Попал в сборную команды России по версии FCF-MMA. На чемпионате мира мне выпало два соперника из Кыргызстана, над которыми я одержал досрочные победы в первом раунде. Стал чемпионом мира FCF-MMA и получил звание гранд-мастера, чёрный пояс, 3 дан, - рассказывал прессе сам спортсмен.

Источник фото: FCF-MMA

После переезда из Моздока, где у него остались мать и братья, боец обосновался с гражданской женой в Люберцах. Алан устроился на работу в местном клубе, где учил смешанным единоборствам детей и подростков. Впоследствии Хадзиев также проводил в Подмосковье мастер-классы, занимаясь пропагандой здорового образа жизни. Мечтой спортсмена было создание собственного бойцовского клуба: он хотел воспитывать для страны чемпионов.

В то же время боец был известен своими добротой и отзывчивостью. В отличие от многих коллег, Алан никогда не попадал в скандалы и потасовки. Ещё будучи юношей, он прославился на малой родине, когда спас из реки тонущего ребёнка. Во время пандемии коронавируса Хадзиев помогал пенсионерам - по словам знакомых спортсмена, он всегда был готов вступиться за слабого. К несчастью, злую шутку с осетином сыграло именно это качество.

Поножовщина в ресторане

Трагедия произошла 23 марта. В тот вечер Хадзиева не должно было быть в Моздоке: он планировал быть в Подмосковье уже на следующий день, чтобы вернуться к тренировкам, но друзья уговорили его задержаться в Осетии и сходить с ними в ресторан.

Один из приятелей Алана, по словам очевидцем, и стал зачинщиком пьяной драки посреди заведения. Когда конфликт начал набирать обороты, боец опрометчиво попытался разнять сцепившихся молодых людей. У одного из мужчин в тот момент уже был нож - и тот в пылу схватки нечаянно ранил Хадзиева.

К несчастью, лезвие попало спортсмену точно в сердце: травма оказалась несовместимой с жизнью. Его и другую жертву инцидента тут же госпитализировали, однако выжить удалось лишь одному из них: Алан скончался в реанимации.

Конфликт, однако, на этом не завершился. Нечаянным убийцей Алана оказался осетинский предприниматель средних лет - и брат Хадзиева, также находившийся на месте происшествия, прощать ему содеянное не стал. Мужчина набросился на бизнесмена с ножом и лишил его жизни.

Для супруги спортсмена Александры эта потеря стала тяжелейшим ударом. Спустя неделю после трагедии девушка поделилась своим горем в социальных сетях, после чего в комментариях под её записью отметилось множество друзей и коллег Алана. По талантливому бойцу и наставнику скорбел весь мир российского ММА.

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