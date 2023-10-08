Американская лига вернула российский флаг! Её президент пошёл против всего мира

Дана Уайт впереди планеты всей. Впрочем, как и всегда. Когда вся мировая братия, коих кличут «нашими иностранными партнёрами», решила очистить их личный спорт от всего российского: начиная от гимна и флагов, и заканчивая самими спортсменами, Дана пошёл против дуновения популярного ветра. Руководитель главной бойцовой организации планеты изначально не делал резких движений и даже не заикался на тему отстранения россиян в турнирах UFC.

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Подход был прост - спортсмены вне политики, организация коммерческая, зачем в угоду чьим-то непонятным амбициям допускать предельную русофобию там, где ей явно не место. Многие критиковали Уайта за такой подход, но он никого не слушал. У крупного спортивного бизнеса свои правила. И это далеко не первый случай, когда Дана наплевал на мнение мирового спортивного сообщества. В ковидные времена именно он вернул бои людям. И справился с адским давлением со стороны.

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Такие мощные организации, как UFC, НХЛ, ATP и WTA и т.д. имеют строгую структуру и расписанные на год вперёд финансовые планы и заработки с турниров. Там нет места рефлексии по поводу участия или неучастия спортсменов из той или иной страны. Люди не имеют никакого отношения к политике, так с чего вдруг они должны нести ответственность за чьи-то бредни? Тот случай, когда бизнес жесток и это - хорошо.

Нынче, ситуация чуть подуспокоилась, на авансцену выводятся заявления глав МОК, УЕФА и ФИФА о том, что потихоньку пора начинать допуск спортсменов на международные турниры. Боксёры, борцы, фехтовальщики и теннисисты пока без флагов и гимнов принимают участие в самых крупнейших соревнованиях, но в нейтральном статусе. Идёт прямой разговор о том, чтобы полностью снять бан с белорусских спортсменов. Значит дело сдвигается с мёртвой точки. Это ещё не движение тектонических плит в спорте высших достижений, но уже что-то.

«Флаги возвращаются. Я был на отдыхе во время Дня независимости Мексики, и ситуация с отсутствием флагов свела меня с ума. Так что я подумал: «К чёрту это. Мы возвращаем флаги».

В этой компании происходит много вещей, нельзя контролировать абсолютно всё. Иногда решения принимаются с благими намерениями. Все знают моё отношение к большинству вещей в мире. Если обобщить, то мне пофиг. И это ответ на большинство вопросов. Все стали слишком мягкими, слишком чувствительными. Флаги возвращаются. Если какие-то флаги ранят твои чувства, это чертовски плохо, но что поделаешь», – приводит слова Уайта MMAJunkie.

Источник фото: UFC

В самой UFC запрет для бойцов на выходы с национальными флагами существует с начала 2022 года. Происходящее можно назвать оттепелью, но пока исключительно в профессиональной бойцовой лиге. Есть вероятность, что тон будет задан и российским спортсменам на всех уровнях вернут их законное право выступать за свою страну с флагом и гимном. И, наконец, закончится вся эта оголтелая русофобская тема с постоянной раздражающей риторикой.