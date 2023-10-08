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Американская лига вернула российский флаг! Её президент пошёл против всего мира

Дану Уайта достала глупость спортивных чиновников.
Американская лига вернула российский флаг! Её президент пошёл против всего мира
08 октября 2023 14:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: UFC

Дана Уайт впереди планеты всей. Впрочем, как и всегда. Когда вся мировая братия, коих кличут «нашими иностранными партнёрами», решила очистить их личный спорт от всего российского: начиная от гимна и флагов, и заканчивая самими спортсменами, Дана пошёл против дуновения популярного ветра. Руководитель главной бойцовой организации планеты изначально не делал резких движений и даже не заикался на тему отстранения россиян в турнирах UFC.

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Подход был прост - спортсмены вне политики, организация коммерческая, зачем в угоду чьим-то непонятным амбициям допускать предельную русофобию там, где ей явно не место. Многие критиковали Уайта за такой подход, но он никого не слушал. У крупного спортивного бизнеса свои правила. И это далеко не первый случай, когда Дана наплевал на мнение мирового спортивного сообщества. В ковидные времена именно он вернул бои людям. И справился с адским давлением со стороны.

Источник фото: Getty Images

Такие мощные организации, как UFC, НХЛ, ATP и WTA и т.д. имеют строгую структуру и расписанные на год вперёд финансовые планы и заработки с турниров. Там нет места рефлексии по поводу участия или неучастия спортсменов из той или иной страны. Люди не имеют никакого отношения к политике, так с чего вдруг они должны нести ответственность за чьи-то бредни? Тот случай, когда бизнес жесток и это - хорошо.

Нынче, ситуация чуть подуспокоилась, на авансцену выводятся заявления глав МОК, УЕФА и ФИФА о том, что потихоньку пора начинать допуск спортсменов на международные турниры. Боксёры, борцы, фехтовальщики и теннисисты пока без флагов и гимнов принимают участие в самых крупнейших соревнованиях, но в нейтральном статусе. Идёт прямой разговор о том, чтобы полностью снять бан с белорусских спортсменов. Значит дело сдвигается с мёртвой точки. Это ещё не движение тектонических плит в спорте высших достижений, но уже что-то.

«Флаги возвращаются. Я был на отдыхе во время Дня независимости Мексики, и ситуация с отсутствием флагов свела меня с ума. Так что я подумал: «К чёрту это. Мы возвращаем флаги».

В этой компании происходит много вещей, нельзя контролировать абсолютно всё. Иногда решения принимаются с благими намерениями. Все знают моё отношение к большинству вещей в мире. Если обобщить, то мне пофиг. И это ответ на большинство вопросов. Все стали слишком мягкими, слишком чувствительными. Флаги возвращаются. Если какие-то флаги ранят твои чувства, это чертовски плохо, но что поделаешь», – приводит слова Уайта MMAJunkie.

Источник фото: UFC

В самой UFC запрет для бойцов на выходы с национальными флагами существует с начала 2022 года. Происходящее можно назвать оттепелью, но пока исключительно в профессиональной бойцовой лиге. Есть вероятность, что тон будет задан и российским спортсменам на всех уровнях вернут их законное право выступать за свою страну с флагом и гимном. И, наконец, закончится вся эта оголтелая русофобская тема с постоянной раздражающей риторикой.

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