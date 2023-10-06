«На Новый год бы ещё так поздравил!» Мир ММА не верит Александру Емельяненко

Очередное обновление фактуры и антуража Александра Емельяненко вышло аккурат к подходящему поводу — день рождения старшего брата Фёдора. И фишка не в том, что такой хороший и пригожий Саша вышел на своём канале чуть ли не во фраке и весь в белом, а во мнении мира смешанных единоборств. Тварь он дрожащая, или право имеет?

Емельяненко-младший уже неоднократно челом бил пред Последним Императором и твердил, что завязал с алкоголем, разгульной жизнью и прочими грехами. Сам же, получив неважно, какой и с кем бой, брал гонорар и проваливался в свою традиционную бездну – там, где мир рюмок и звенящих бокалов плотно соседствует с дебошами, приводами в отделения полиции и прочей дичью.

Источник фото: архив «Совспорта»

Ныне Александр пребывает в очередной обители очищения от всех людских шалостей — в ингушском центре восстановления личности «Иман». Там он и записал резонансное поздравление, где в сотый раз просит прощения у старшего брата и кается, что больше ни-ни, и что он совсем другой человек. Однако, история, в том числе и спортивная, жизни Емельяненко-младшего показывает, что всё это лишь ширма для получения контракта на очередной бой с каким-нибудь популярным блогером.

Есть ощущение, что о серьёзности намерений бывшего неплохого бойца говорить не приходится. Образ, преподнесённый на экране благословенной публике, буквально кричит — смотрите, я даже бороду и голову по традиции выкрасил в броские цвета, а в руках держу электронные чётки, чтобы все поняли — я больше не пью, я здоровый человек, мне можно верить.

Среди тысяч откровенно елейных комментариев под поздравительным видео попадаются такие, где известные в мире бокса и ММА люди выражают сомнение в исправлении Александра. «Отличный подарок, сделанный своими руками. На Новый год бы еще так поздравил!». Звучит одновременно как боль и как надежда. И где их неправда, когда за длительную карьеру горе-поражений и запоев, Александр в который раз кается и показывает, что он якобы выздоровел.

Источник фото: РИА Новости

На кону, ни много, ни мало — вероятный бой в декабре, который сердобольные промоутеры обязательно организуют Александру. До боя Емельяненко будет оставаться островком неприступности и святости, а после, как указано выше, в районе Нового года, он получит гонорар и по-старинке уйдёт в очередной алко-заплыв. История помнит немало подобных примеров. Так было в мае 2022 года, когда после очередного угара, Сашу поместили на реабилитацию в крутой медицинский центр в Екатеринбурге. Так случалось и раньше. В бойцовском мире люди сердобольные и задним умом всегда помнят, что Александр брат самого Фёдора, поэтому надо пойти на уступки.

Беда заключается в том, что здоровья у младшего брата Емельяненко как минимум не прибавляется, и очередной запой может оказаться последним в его жизни. И прав авторитетный в мире ММА человек Камил Гаджиев, который уже без всякой злобы и жести, рассуждает о том, что Александру пора завязывать с боями и перейти на тренерскую работу, иначе может случиться непоправимый коллапс.