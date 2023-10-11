Махачев в беде. Вместо Оливейры ему достался Волкановски, он едва не добил Ислама

UFC возвращается в Абу-Даби. Разумеется, под это событие был собран очень солидный кард турнира. В промоушене прекрасно понимают, что Ближний Восток – важный и крайне выгодный рынок. А чтобы использовать весь его потенциал, нужен сильный чемпион, исповедующий ислам. Раньше таким был Хабиб Нурмагомедов, а теперь на освободившийся пьедестал водрузился его друг – один из любимых учеников Абдулманапа - Ислам Махачев.

Дагестанец возглавит второй подряд номерной турнир в столице ОАЭ. В прошлый раз на UFC 280 он победил во втором раунде Чарльза Оливейру, став чемпионом промоушена в лёгкой весовой категории. Сейчас должен был состояться реванш с бразильцем, который действовал слишком открыто в их первом бою, за что и поплатился.

Источник фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова

Однако из-за полученного на тренировке рассечения врачи посоветовали ему отказаться от предстоящего поединка. Как Дана Уайт мог спасти этот турнир? Элементарно. Где-то в Австралии спит и видит, когда ему дадут второй шанс, Алекс Волкановски. Этот парень возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, и, по мнению значительного числа бойцов и экспертов, как минимум не проиграл Исламу в их первом поединке на UFC 284.

Источник фото: UFC

Тогда, в австралийском Перте, он даже был близок к досрочной победе, но Махачев сумел «выжить» в том эпизоде с жёстким попаданием в голову. И судейское решение, прямо скажем, в тот вечер понравилось далеко не всем. Австралиец заметно превзошёл россиянина, как по значимым ударам, так и по общему их количеству. В партере преимущество ожидаемо было у дагестанца, вот только оно оказалось далеко не таким существенным, как многие ожидали.

Зато хотя бы Махачев продемонстрировал, что способен достойно смотреться в стойке даже против оппонента с такой блестящей боксёрской техникой. Но последний раунд он откровенно провалил. И это стало главным поводом ставить под сомнение победу дагестанца.

И вот теперь им предстоит реванш, которого так жаждал Волкановски. Он хотел вновь сразиться, в том числе был готов сделать это на территории соперника – в Абу-Даби. И получил желаемое, пусть и на коротком уведомлении. Но не стоит думать, что Алекс выйдет в октатон неподготовленным. Ведь как только Ислам получил в соперники Оливейру, Волкановски автоматически получил статус запасного. Он незамедлительно попросил об этом UFC.

И сейчас мы можем небезосновательно говорить о том, что у Махачева проблемы. Да, Ислам уже дрался с Алексом, но на протяжении всего тренировочного лагеря он готовился к долговязому Оливейре, который ничего не мог противопоставить ему в партере. А получит в итоге коренастого крепыша, который на протяжении нескольких месяцев готовился конкретно под Ислама. И предсказать исход не возьмётся никто.

Что касается бразильца, то ему, вероятно, стоит болеть за Махачева. Победив опасного Бенеила Дариуша, он продемонстрировал, что остаётся топовым бойцом, который имеет право снова драться за пояс. Но в случае победы Волкановски всё будет идти к трилогии с дагестанцем, а Чарльзу придётся снова ждать. А ведь там ещё вполне оправданные притязания на титульный поединок имеет Джастин Гейджи, который роскошным нокаутом убрал со своего пути Дастина Порье. Лёгкий вес продолжает радовать!