Станет ли Шевченко чемпионкой? О главных поединках турнира UFC 231 в Канаде

ММА 07 декабря 2018 22:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

9 декабря в Торонто (Онтарио, Канада) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 231. Состоятся два титульных поединка: в женском наилегчайшем весе и в мужском полулегком. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу.

Турнир: UFC 231

Дата: 9 декабря

Место проведения: Онтарио (Канада)

Валентина Шевченко ( Киргизия/Россия/Перу, 15-3) — Джоанна Еджейчик ( Польша, 15-2)

Поединок за вакантный титул чемпионки в наилегчайшем весе

В рейтинге: Шевченко - 1; Еджейчик — 3 (в минимальном весе).

Экс-чемпионка UFC в минимальном весе Джоанна Еджейчик решила попробовать свои силы в наилегчайшем весе, где ее соперницей за титул станет Валентина Шевченко. Фаворитом у букмекеров является Валентина, но Джоанна должна показать достойный поединок.

Обе девушки имеют приличный бэкграунд в кикбоксинге и тайском боксе, где выступали до того, как начать карьеру в ММА.

Валентина Шевченко является 16-кратной чемпионкой мира, 2-кратной победительницей Всемирных Игр Боевых Искусств, 11-кратной чемпионкой мира по муай-тай. Спортсменка является МСМК Киргизии, Мастером спорта России по боксу.

Джоанна Еджейчик также выигрывала профессиональные турниры по кикбоксингу, например в организациях J-Girls, WBKF и WKN. В тайском боксе девушка из Польши выигрывала турниры IFMA и World Muaythai Council.

Между собой Джоанна и Валентина до ММА встречались трижды и каждый раз победу одерживала Шевченко. А как будет в ММА?

Последние поединки Валентины Шевченко в ММА

Соперница Результат Аманда Нуньес Поражение единогласным решением судей Холли Холм Победа единогласным решением судей Джулиана Пенья Победа сабмишеном во втором раунде Аманда Нуньес Поражение раздельным решением судей Присцилла Кашоейра Победа сабмишеном во втором раунде

Последние поединки Джоанны Еджейчик в ММА

Соперница Результат Каролина Ковалькевич Победа единогласным решением судей Джессика Андраде Победа единогласным решением судей Роуз Намаюнас Поражение техническим нокаутом в первом раунде Роуз Намаюнас Поражение единогласным решением судей Течиа Торрес Победа единогласным решением судей

Макс Холлоуэй (США, 19-3) - Брайан Ортега (США, 14-0)

Поединок за титул чемпиона в полулегком весе

В рейтинге: Холлоуэй - 1; Ортега — 2.

Этого поединка фанаты ММА ждали давно. В последнее время у Холлоуэя были проблемы со здоровьем, из-за чего откладывались его бои. Свой последний бой он провел в декабре прошлого года, когда победил техническим нокаутом в третьем раунде бразильца Жозе Алдо.

Ортега до сих пор не познал горечи поражений. В нынешнем году он провел один поединок в марте, послав в нокаут Фрэнки Эдгара.

Последние поединки Макса Холлоуэя

Соперник Результат Джереми Стивенс Победа единогласным решением судей Рикардо Ламас Победа единогласным решением судей Энтони Петтис Победа техническим нокаутом в третьем раунде Жозе Алдо Победа техническим нокаутом в третьем раунде Жозе Алдо Победа техническим нокаутом в третьем раунде

Последние поединки Брайана Ортеги